Novou prezidentkou Írska bude Connollyová, Humphreysová priznala porážku

Humphreysová tak urobila napriek tomu, že sčítanie hlasov ešte nebolo ukončené, predbežné výsledky však naznačovali, že 68-ročná Connollyová smeruje k hladkému víťazstvu.
„Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma volili, najmä tým v (grófstvach) Cavan a Monaghan, ktorí ma prišli podporiť v obrovskom počte,“ povedala Humphreysová.
„Chcem zablahoželať Catherine k tomu, že sa stala ďalšou prezidentkou Írska. Môžem len povedať, že Catherine bude prezidentkou nás všetkých a bude i mojou prezidentkou,“ dodala.
Funkcia prezidenta je v Írsku prevažne reprezentatívna – hlava štátu zastupuje krajinu v zahraničí, menuje premiéra alebo podpisuje zákony prijaté parlamentom.Čítajte viac Írsko si volí nového prezidenta, voliči sú frustrovaní z malého poštu kandidátov - žien
Tohtoročné voľby hlavy štátu charakterizuje bezprecedentný počet neplatných hlasov a nízka účasť voličov. Íri tým podľa odborníkov chceli dať najavo svoju nespokojnosť s tým, že si mohli vybrať iba z dvoch kandidátok. Tretím kandidátom bol pôvodne bývalý tréner írskeho rugby Jim Gavin, ktorého nominovala ďalšia vládnuca strana Fianna Fáil. Ten však začiatkom októbra kandidatúru stiahol pre finančný škandál, no jeho meno na kandidátkach zostalo.
Connollyová sa tak stane desiatou hlavou Írska a treťou ženou v tejto funkcii. Nahradí 84-ročného Michaela Higginsa, ktorý je prezidentom od roku 2011 a tretíkrát už nemohol kandidovať. V minulosti pôsobila ako klinická psychologička a právnička. Prvýkrát bola zvolená do parlamentu v roku 2016 a v rokoch 2020 – 2024 bola podpredsedníčkou jeho dolnej komory.