Trump kladie tvrdú podmienku. S Putinom sa nestretne, pokiaľ nepríde mierová dohoda s Ukrajinou

„Viete, musíme uzavrieť dohodu, nebudem strácať svoj čas,“ povedal Trump novinárom pri medzipristátí v katarskom Dauhe na ceste do juhovýchodnej Ázie. O niečo neskôr Trump povedal, že zrušil plánovaný summit so svojím ruským náprotivkom v Budapešti, pretože sa mu jeho usporiadanie teraz nezdalo správne. Podľa zdrojov z Bieleho domu bola dôvodom frustrácia z postojov Kremľa. Ruská strana totiž v rokovaniach o podmienkach stretnutia nepreukázala žiadnu flexibilitu k Trumpovmu návrhu o zmrazení konfliktu na súčasných frontových líniách.
Spojené štáty v stredu oznámili plné sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a na desiatky ich dcérskych spoločností. Opatrenia zmrazujú všetky aktíva týchto spoločností v USA a zakazujú americkým subjektom a jednotlivcom s nimi obchodovať, pričom Washington hrozí aj sekundárnymi sankciami pre zahraničné inštitúcie. Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že Washington k sankciám pristúpil, pretože Putin odmieta ukončiť vojnu proti Ukrajine. Spojené kráľovstvo a Európska únia sa pripojili k tlaku, pričom EÚ rozšírila sankcie o zákaz transakcií s Rosnefťou a LNG.Čítajte viac Putin poslal do USA vyjednávača „zachraňovať vzťahy“. Trump si totiž myslí, že ho Kremeľ ťahá za nos
Ruská strana reagovala, že sankcie sú „vážne“, no nebudú mať významný vplyv na ruskú ekonomiku, ktorá si už podľa nej vybudovala „silnú imunitu“. Špeciálny Putinov vyslanec Kirill Dmitrijev napriek tomu vyhlásil, že Moskva, Washington a Kyjev sú „pomerne blízko“ k diplomatickému urovnaniu konfliktu, no trvá na tom, že rozhovory sú možné len pri rešpektovaní ruských záujmov.Čítajte viac Kremeľ analyzuje nové sankcie a hrozí odvetou. Peskov obvinil Kyjev z blokovania mierových rokovaní