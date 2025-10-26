Putinova armáda z ukrajinských detí? Rusi ich cvičia, aby z nich vychovali vojakov

„Každý deň sme mali pocit, akoby nás formovali do niečoho, čím nie sme. Nezaobchádzali s nami ako s deťmi. Chceli, aby sme sa správali ako ich vojaci,“ opísalo 16-ročné dievča z Chersonskej oblasti.
Jeho výpoveď bola súčasťou správy mimovládnych organizácií Save Ukraine a War Child UK, ktorú zverejnili pred pár týždňami. Vychádzala zo svedectiev 200 ukrajinských detí, ktoré prišli z okupovaných území.
Násilná asimilácia ukrajinských detí
Už táto štúdia dokazovala, že Kremeľ systematicky pracuje na tom, aby z mladých Ukrajincov vytvoril Rusov. Deti v obsadených regiónoch vystavuje silnej indoktrinácii. Snaží sa vymazať ich národnú identitu, aby boli pripravené bojovať i proti vlastnej krajine.
„V očiach všetkých detí vidíme strach. Počúvame príbehy o tom, ako ich prinútili ísť do vojenských táborov, ako ich trestali za to, že hovorili po ukrajinsky alebo prejavovali svoj pôvod. Čelili neúprosnému psychickému a fyzickému týraniu,“ citoval server Kyiv Independent generálneho riaditeľa organizácie Save Ukraine Mykolu Kulebu, podľa ktorého z nich okupanti jednoducho chceli spraviť „ruské deti“.Čítajte viac Putinov obchod so smrťou. Ak zomrie ruský vojak, rodina zbohatne
Indoktrináciu podľa správy zažilo približne 55 percent opýtaných detí, 10 percent uviedlo, že ich týrali alebo s nimi kruto zaobchádzali a šesť percent hovorilo o sexuálnom násilí.
Až 18 percent detí odlúčili od rodiny, 18 percentám odopreli zdravotnú starostlivosť a 17 percent zadržiavali na policajných staniciach, v táboroch či iných zariadeniach.
Až 41 percent ukrajinských detí malo skúsenosti s ruskou militarizáciou – s výcvikom so zbraňami, vojenskými cvičeniami či s pôsobením v tzv. Junarmiji (Mládežníckej armáde), čo je štátna organizácia pre vojenskú výchovu. Členom je takmer 1,7 milióna detí z Ruska a okupovaných oblastí.
Každé desiate sa neskôr zapíše na vojenskú akadémiu a asi 12-tisíc bývalých príslušníkov Junarmije už bojuje proti Ukrajine.
Bezohľadný prístup Moskvy k ukrajinským deťom potvrdili aj najnovšie zistenia portálu Kyiv Independent. Podľa neho tak Rusi postupujú už od roku 2014. Na deti vraj sústavne vyvíjajú nátlak, aby sa zriekli ukrajinského pôvodu.
V škole nemôžu používať materinský jazyk, iba ruštinu. Nútia ich písať listy ruským vojakom, vstupovať do mládežníckych organizácií, kde oslavujú „hrdinskú“ ruskú armádu, učia ich narábať so zbraňami, kopať zákopy či obsluhovať drony.
Vystavení ruskej propagande
Jednou z tých, čo spoznali militarizáciu ukrajinských detí, je aj 17-ročná Oksana. Dedinu, kde žila s rodičmi a štyrmi bratmi, okupanti obsadili už koncom februára 2022, teda krátko po začiatku ruskej agresie.
Keď opäť otvorili školu, kde sa už vyučovalo len po rusky a podľa ruských osnov, Oksanina matka tam odmietla poslať deti. Ruskí vojaci sa jej však vyhrážali.Čítajte viac Skončíte v priekope, vyhrážajú sa Rusi ľuďom na dobytých územiach Ukrajiny
„Povedali, že ak deti nepošle do školy, vezmú nás do sirotinca,“ prezradila Oksana portálu Kyiv Independent. Jej mamu to vystrašilo, a tak ustúpila.
Oksana musela požiadať o ruský pas, zložiť prísahu vernosti a chodiť do ruskej školy. Súčasťou vyučovania boli aj návštevy vojakov.
„Nasadili nám prilby, dali pušky, ukázali, ako ich používať, a naučili nás prvú pomoc,“ zaspomínala si mladá Ukrajinka, ktorá sa musela stať členkou ruského vlasteneckého Hnutia prvých.
Patronát nad ním prevzal samotný šéf Kremľa Vladimir Putin a riaditeľom je bývalý podplukovník Artur Orlov, držiteľ titulu Hrdina Ruska. Príslušníkov pluku, v ktorom počas invázie slúžil, ukrajinskí prokurátori obvinili zo spáchania vojnových zločinov.
Oksanu prinútili, aby vstúpila i do ďalšej organizácie – Centra bojovníkov pre vojenský a vlastenecký výcvik. Vzniklo pred troma rokmi na Putinov rozkaz a najhustejšiu sieť má práve v okupovaných oblastiach Ukrajiny.
Predsedom dozornej rady je Viktor Vodolackij, poslanec Štátnej dumy, a veliteľom plukovník Andranik Gasparjan, ktorého jednotky sa vraj na Ukrajine dopustili vojnových zločinov.
Centrum každé leto organizuje tábor zvaný Čas mladých hrdinov. Jedným z cieľov je príprava mládeže na službu v ruských ozbrojených silách. Pre deti z okupovaných častí Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti je určený tábor Avangard neďaleko Volgogradu, kam vlani poslali aj Oksanu.Čítajte viac Obetuje Ukrajina okupované územia? Darovať ich Putinovi by bola zrada, tvrdia odbojové skupiny
Vojenské tábory
Jej matku oklamali, že pôjde do detského tábora na Kryme, kde môže odpočívať. Namiesto toho cestovala vyše tisíc kilometrov na miesto, kde jej ani nedovolili oddychovať. Tri týždne strávila na tvrdom vojenskom výcviku.
Režim dňa pripomínal kasáreň. Každé ráno sa hrala ruská hymna a vzdávali poctu ruskej vlajke. „Od 9. h sme mali hodiny taktiky, prvej pomoci a komunikácie. Učili nás, ako zamínovať a odmínovať terén, ako používať granáty a kopať zákopy. Po polhodinovej prestávke a jedle nasledoval ďalší tréning až do večera,“ priblížila Oksana.
Niekedy bola taká vyčerpaná, že omdlela. „Mama mi neverila, kým som jej neposlala video, na ktorom som v uniforme s útočnou puškou,“ zverilo sa dievča, ktorému sa až v júni tohto roka podarilo ujsť na územie pod kontrolou Kyjeva.
To, že deti absolvujú náročný výcvik, priznal pre ruské médiá aj inštruktor tábora a zástupca Centra bojovníkov Pavel Korotov. Ako vysvetlil, cieľom nie je len naučiť deti zaobchádzať so zbraňami, ale aj predviesť, ako ich využíva armáda na ukrajinskom fronte.
Výcvik v tábore vedú vojaci a vojnoví veteráni. Kyiv Independent identifikoval až 25 inštruktorov v Avangarde, z ktorých väčšina bojovala na Ukrajine. Jedným z nich je i Jegor Sokov, bývalý príslušník neslávne známej Wagnerovej skupiny.
Okrem vojenského drilu sa ukrajinskej mládeži snažia vštepiť tiež putinovskú ideológiu. „Ak chcete poraziť nepriateľa, vychovajte jeho deti,“ vystihol v rozhovore pre ruské médiá vedúci volgogradskej pobočky Centra bojovníkov Igor Vorobjov.Čítajte viac Zradcovia či obete? Ako Ukrajina „loví“ kolaborantov
Niet pochýb, že ruský prístup k ukrajinským deťom porušuje medzinárodné právo. Ako upozornila Kateryna Raševská z Regionálneho centra pre ľudské práva v Kyjeve, okupácia je dočasný stav. Okupačné úrady sú preto viazané zásadou „status quo ante bellum“, čo znamená, že by mali zachovať predvojnový stav.
„Keď hovoríme o deťoch, táto zásada priamo ovplyvňuje ich vzdelávanie a výchovu,“ zdôraznila Raševská pre Kyiv Independent.
To, že Moskva na okupovanom území zaviedla ruské učebné osnovy, porušuje Ženevské dohovory. Tie vyžadujú, aby okupačná moc zverila výučbu detí ľuďom rovnakej národnosti a aby prebiehala v ich rodnom jazyku. Zapisovanie detí do organizácií podriadených okupantom je zakázané.