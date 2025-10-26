Trest za nestiahnutie reklamy s Reaganom. Trump sa rozhodol zvýšiť Kanade clá o 10 %

Trumpovu nevôľu vzbudila reklama, v ktorej bol použitý zvukový záznam, v ktorom niekdajší americký prezident Ronald Reagan kritizuje zavádzanie ciel, varuje pred nebezpečenstvom nárastu nezamestnanosti v ich dôsledku a vyzdvihuje výhody voľného obchodu. Kvôli spotu Trump v týždni oznámil, že ukončuje všetky obchodné rokovania so susednou krajinou.
Premiér Ontaria Doug Ford potom uviedol, že jeho provincia reklamu stiahne, aby mohli byť obchodné rokovania obnovené. Reklamná kampaň podľa neho splnila svoj účel, keď najvyššou možnou mierou oslovila americké publikum. K stiahnutiu reklamy má ale dôjsť až po víkendových prenosoch Svetovej série bejzbalu.
V sobotu dal Trump najavo, že vysielanie reklamy sa malo skončiť okamžite. Keďže podľa neho reklama výrazne prekrúca fakty, zvyšuje clá na tovar z Kanady o desať percentuálnych bodov nad súčasnú úroveň.
Napríklad server televízie CNN už skôr poznamenal, že reklama nebola lživá, ako tvrdil Trump, ale len editovaná, a teda použila časť vyjadrenia Reagana, ktorý však skutočne clá kritizoval.
Nadácia a inštitút Ronalda Reagana vo štvrtok na sieti X uviedla, že vláda kanadskej provincie Ontario vytvorila reklamu, ktorá skresľuje prejav niekdajšieho amerického prezidenta k národu z 25. apríla 1987, a Ontario nedostalo od nadácie povolenie na použitie prejavu a jeho editácií. „Pozrite si neupravené video prezidenta Reagana na našom YouTubovom kanáli,“ vyzvala nadácia verejnosť s poznámkou, že zvažuje právne kroky.