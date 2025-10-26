Lídri Kambodže a Thajska podpísali dohodu o prímerí, svedkom bol aj Trump

Na podpise sa zúčastnil aj predseda malajzijskej vlády Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ten zároveň avizoval uzavretie obchodného paktu s Kambodžou a dohody o kritických surovinách s Thajskom, uviedla agentúra Reuters.
Medzi oboma krajinami na konci júla vypukol ozbrojený konflikt, ktorý po piatich dňoch ukončilo prímerie sprostredkované práve Trumpom.
„Aby sme uspokojili všetkých pri tejto veľkej udalosti, podpíšeme mierovú dohodu ihneď po prílete,“ napísal Trump počas letu v prezidentskom špeciáli.
Thajsko a Kambodža sa už viac ako 100 rokov snažia získať kontrolu nad riadne nevymedzenými oblasťami pozdĺž 820 kilometrov dlhej spoločnej pozemnej hranice. Tú stanovila v roku 1907 Francúzsko, ktorej bola vtedy Kambodža kolóniou. Krajina sa okrem iného sporí o územie hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. storočia, ktoré si Thajsko nárokuje preto, že kontroluje hlavné prístupové cesty k objektu.
Vzťahy oboch ázijských kráľovstiev narušila smrť kambodžského vojaka, ktorý zomrel 28. mája na hraniciach po prestrelke s thajskými vojakmi. Situácia sa potom vyostrila 23. júla, keď Bangkok obvinil Phnompenh z kladenia mín, ktoré v spornej oblasti zranili najmenej piatich thajských vojakov. Po diplomatickej roztržke sa vojská oboch krajín začali nasledujúci deň ostreľovať, počas piatich dní na oboch stranách zomrelo najmenej 43 ľudí a z pohraničia odišlo približne 300 000 osôb.
Prímerie z 28. júla nasledovalo po ekonomickom tlaku prezidenta Trumpa, ktorý znepriatelené krajiny varoval, že USA s nimi neuzavrú obchodné dohody, ak budú boje pokračovať. Washington potom 1. augusta obom krajinám znížil clá na dovoz do USA z 36 na 19 percent. Obe strany sa však od uzavretia prímeria navzájom obviňujú z jeho porušovania.