Litva znovu zatvorila letisko vo Vilniuse i hranicu s Bieloruskom kvôli balónom

Litva v sobotu večer znovu pozastavila prevádzku letiska v hlavnom meste Vilnius a uzavrela obidva hraničné priechody s Bieloruskom po tom, ako sa na jej územie druhý deň po sebe dostali meteorologické balóny, uviedla agentúra Reuters.

26.10.2025 06:35
balóny, Litva Foto:
Na tejto nedatovanej fotografii, ktorú zverejnila Štátna pohraničná stráž, dôstojník kontroluje balón používaný na prepravu cigariet do Litvy, pretože bieloruskí pašeráci ich často používajú na prepravu pašovaného tovaru do Európskej únie.
Prelety balónov narušili prevádzku letiska vo Vilniuse už štvrtýkrát v tomto mesiaci, naposledy v piatok. Začiatkom októbra ich do litovského vzdušného priestoru vstúpilo približne 25. Premiérka Inga Ruginiené v stredu uviedla, že jej krajina uzavrie s Bieloruskom hranice, ak sa podobný prípad zopakuje.

Meteorologické balóny používajú pašeráci pri pašovaní bieloruských cigariet, aby ich následne mohli predávať v Európskej únii, kde sú tabakové výrobky drahšie.

Litva však okrem pašerákov viní aj bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že túto ich činnosť nezastavil. Vlani zaznamenala 966 takýchto balónov a v tomto roku vyše 540. Litovská pohraničná stráž má od minulého roka právo ich zostreliť.

Litva je členom EÚ a NATO. Narušenie jej vzdušného priestoru je citlivou otázkou po tom, čo v júli na jej územie z Bieloruska vstúpilo niekoľko podozrivých ruských dronov vrátane jedného, ktorý prevážal výbušniny.

Reuters pripomína, že vzdušný priestor európskych členov NATO v posledných týždňoch opakovane narúšali neznáme drony alebo ruské vojenské lietadlá. Takéto incidentu hlásili škandinávske krajiny, Nemecko, pobaltské štáty, Rumunsko či Poľsko.

