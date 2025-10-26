ONLINE: Bude sa ťahať vojna roky? Kyjev aj Moskva dúfajú, že sa protivník ekonomicky a spoločensky zrúti

7:05 Revolúcia dronov na rusko-ukrajinskom fronte znemožnila opakovanie rýchleho prenikania vojsk do strategických hlbín nepriateľského územia, ku ktorému došlo počas prvých dní rozsiahlej invázie. A keďže Kremeľ odmieta rokovať o mieri, výsledok vojny bude závisieť od toho, koho ekonomika a spoločnosť sa zrútia ako prví – ukrajinská alebo ruská, uvádza denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý cituje agentúra Unian.
„Odmietnutie Ruska súhlasiť s prímerím a zrušený mierový summit v Budapešti vyvolali pochmúrnu vyhliadku, že vojna na Ukrajine sa bude ťahať ešte roky. Prezident Vladimir Putin je naďalej presvedčený, že Rusko nakoniec vyčerpá svojho menšieho suseda, čo povedie ku kolapsu ukrajinskej ekonomiky a spoločnosti,“ uvádza denník.
Wall Street Journal podľa Unianu poznamenáva, že napriek nádejam Kremľa je Ukrajina ďaleko od porážky. Keďže strategické prielomy sú teraz kvôli hrozbe dronov nemožné, Kyjev dúfa, že dosiahne víťazstvo ekonomickým vyčerpaním Ruska rozsiahlymi údermi proti jeho ropnej a plynárenskej infraštruktúre, ktorá živí Putinovu vojenskú mašinériu.
Bývalý vysokopostavený člen Zelenského administratívy pre Wall Street Journal povedal, že vojna bude pravdepodobne pokračovať ešte niekoľko rokov, keďže obe strany majú kapacitu pokračovať v boji. Verí, že konflikt sa skončí buď kolapsom ruského imperiálneho projektu, alebo zánikom nezávislej Ukrajiny.
„Stále očakávame politický kolaps Ruska, ako sa to stalo Nemecku v roku 1918, keď prehralo vojnu napriek tomu, že v tom čase na nemeckej pôde nebol ani jeden nepriateľský vojak. Tento kolaps sa teraz nedeje. Ale skôr či neskôr sa takéto veci vždy stanú,“ hovorí vo Wall Street Journal ruský ekonóm Konstantin Sonin, teraz profesor na Harris School of Public Policy na University of Chicago.
7:00 Traja ľudia v noci zomreli po ruskom vzdušnom útoku na Kyjev, uviedla ráno ukrajinská služba pre mimoriadne situácie. Zranených je podľa úradov 29 ľudí, vrátane siedmich detí. Podľa skoršieho vyjadrenia starostu Vitalija Klička boli zasiahnuté dva výškové obytné domy. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila dron mieriaci na Moskvu, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin. Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci nad ruskými regiónmi a Azovským a Čiernym morom zachytili a zničili 82 ukrajinských bezpilotných lietadiel, informovalo podľa agentúry TASS o tom ruské ministerstvo obrany.
Niektorí zranení boli v Kyjeve ošetrení na mieste, ďalší museli byť prevezení do nemocnice, napísala kyjevská správa bez bližších podrobností.
Kličko uviedol, že v rozľahlej Desňanskej štvrti ukrajinského hlavného mesta záchranné zložky zasahujú pri deväťposchodovom dome, kde bolo zasiahnuté druhé a tretie poschodie, a tiež pri 16-poschodovej budove, na ktorú dopadli trosky, zrejme zostreleného ruského dronu.
Starosta Moskvy Sobjanin napísal, že pri mieste dopadu trosiek zostreleného ukrajinského bezpilotného lietadla mieriaceho na metropolu zasahujú záchranné zložky, podrobnosti o lokalite neuviedol.