Putin navštívil ruské veliteľstvo, dostal hlásenie o fronte aj správu o teste novej unikátnej rakety

Podľa ruskej štátnej TASS si Putin v prítomnosti šéfa ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova a ďalších veliteľov vypočul hlásenie o situácii v priestore „Špeciálne vojenské operácie“, ako Moskva a jej médiá označujú ruskú agresiu voči Ukrajine. Gerasimov Putinovi podľa agentúr okrem iného povedal, že ruské sily obkľúčili strategický Pokrovsk, a informoval ho o teste novej medzikontinentálnej strely Burevestnik. Je to riadená strela s plochou dráhou letu s atómovým pohonom.
Putin označil Burevestnik za zbraň, ktorá nemá na svete obdoby. „Mám správu z priemyslu a hodnotenia ministerstva obrany. Je to jedinečný produkt, ktorý nikto na svete nemá,“ vyhlásil podľa ruskej agentúry TASS Putin.
„Veľmi dobre si pamätám, keď sme oznámili, že vyvíjame takúto zbraň. Dokonca aj vysokokvalifikovaní špecialisti mi povedali, že áno, je to dobrý a hodnotný cieľ, ale v blízkej budúcnosti nereálny. Toto bol názor vysokokvalifikovaných špecialistov, opakujem,“ dodal ruský prezident.
Podľa Peskova sa Putin počas návštevy veliteľstva napríklad dozvedel, že proti ruským jednotkám v okolí ukrajinského mesta Kupjansk stojí približne päťtisíc ukrajinských vojakov. V Pokrovsku, ktorý prokremeľské médiá označujú ruským názvom Krasnoarmejsk, sa podľa TASS bráni okolo 5500 príslušníkov ukrajinskej armády
Ktoré presne veliteľstvo ruský prezident navštívil, ani kedy sa tak konkrétne stalo, ruské médiá neuvádzajú. „Vojaci vrchnému veliteľovi predložili kompletnú informáciu o dianí na fronte,“ poznamenal Peskov.
Podľa TASS šéf štábu Gerasimov pri stretnutí s Putinom uviedol, že ruské jednotky obkľúčili ukrajinské sily v Pokrovsku. Predchádzala tomu podľa neho sústredená delostrelecká paľba do hĺbky ukrajinskej obrany a tiež „zabezpečenie izolácie oblasti bojov“. Podobné oznámenia nie je možné overiť z nezávislých zdrojov, ukrajinská armáda na slová ruského generála zatiaľ nereagovala.
Gerasimov tiež podľa Reuters Putina informoval, že Rusko otestovalo novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu a jadrovým pohonom označovanou ako Burevestnik. Zbraň preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu sa udržala približne 15 hodín, uviedol generál. Ruské oznámenie o teste strely prichádza v čase, keď Spojené štáty pozastavili, ale neukončili, diskusie s Ukrajinou o možnom poskytnutí amerických striel s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré by napadnutej krajine umožnili zasahovať ciele hlboko v ruskom tyli.
O získanie Pokrovska sa ruské sily snažia už niekoľko mesiacov, v posledných dňoch sa im podľa analytikov ukrajinského serveru DeepState zrejme podarilo preniknúť do južnej časti mesta.