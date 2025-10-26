„Ešte som neskončila.“ Kamala Harrisová nevylúčila ďalšiu kandidatúru na post americkej prezidentky

„Možno,“ odpovedala Harrisová na otázku, či by sa mohla prvou prezidentkou USA jedného dňa stať práve ona. Týmto vyjadrením dala podľa BBC doteraz najsilnejší signál, že sa v roku 2028 bude opäť uchádzať o prezidentský úrad. Prieskumy, ktoré ju považujú za outsidera v boji o nomináciu Demokratickej strany, odmieta.
„Ešte som neskončila,“ zdôraznila politička s tým, že celú svoju doterajšiu kariéru zasvätila službe. „Je to súčasťou mojej povahy a existuje mnoho spôsobov, ako slúžiť. Ešte som sa nerozhodla, čo budem robiť v budúcnosti, okrem toho, čo robím teraz,“ dodala v prvom rozhovore pre britské médium, ktorý v plnom znení odvysielajú v nedeľu.Čítajte viac Trump zrušil ochranu, ktorú Harrisovej poskytovala tajná služba
Rozhovor niekdajšia prokurátorka a senátorka za štát Kalifornia podľa AFP poskytla mesiac po vydaní svojich memoárov, v ktorých okrem iného tvrdila, že bolo nezodpovedné nechať exprezidenta Joea Bidena obhajovať mandát v minuloročných novembrových voľbách.
Dnes 82-ročný Biden napokon zo súboja o Biely dom odstúpil v júli – asi tri mesiace pred voľbami – po slabom výkone v debate so svojím rivalom a súčasnou hlavou štátu Donaldom Trumpom. Namiesto Bidena následne za Demokratickú stranu kandidovala Harrisová, ktorá zo súboja s republikánom vyšla porazená.
Harrisová mala najkratšiu prezidentskú kampaň v modernej histórii USA. Trvala presne 107 dní, čo je aj názov jej memoárov. V knihe obviňuje Bidenov tím, že ju nepodporil, keď bola viceprezidentkou Spojených štátov. Tento post zastávala ako prvá žena a zároveň aj ako prvá Američanka černošského a ázijského pôvodu.