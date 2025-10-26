Pravda Správy Svet Lúpež storočia v Louvri: Polícia zatkla dvoch podozrivých, klenoty za 100 miliónov eur zatiaľ nenašla

Francúzska polícia v sobotu večer zatkla dvoch mužov, ktorých podozrieva, že sa pred týždňom podieľali na lúpeži vzácnych šperkov z parížskeho Louvru, píšu dnes francúzske médiá. Podľa denníka Le Figaro však polícia klenoty zatiaľ nenašla.

26.10.2025 11:01
Video

Obaja podozriví sú teraz vo väzbe a polícia ich vypočúva. Jeden z nich bol zatknutý neskoro večer na letisku Charlesa de Gaulla, keď sa podľa niektorých francúzskych médií chystal odletieť do Alžírska. Druhého zatkla polícia v metropolitnej oblasti Paríža, podľa denníka Le Figaro v Seine-Saint-Denis.

Skupina zlodejov prezlečená za robotníkov prenikla minulú nedeľu dopoludnia do múzea Louvre cez balkón pomocou výsuvného rebríka a ukradla šperky, ktorých hodnota sa odhaduje na 88 až viac ako 100 miliónov eur.

Lúpež vyvolala svetovú pozornosť a vo Francúzsku aj politickú a mediálnu búrku ohľadom ochrany umeleckých diel. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na rýchle zavedenie nových bezpečnostných opatrení v tomto národnom múzeu umenia a jednom z najslávnejších na svete.

V piatok francúzske médiá informovali, že z Louvru bolo niekoľko cenností kvôli bezpečnosti premiestnených do trezoru francúzskej centrálnej banky, ktorý sa nachádza v hĺbke 26 metrov pod zemou a v ktorom je uložených aj približne 90 percent zlatých rezerv Francúzska.

zväčšiť Na snímke Interpolu sú ukradnuté šperky z... Foto: TASR/AP
Louvre krádež klenoty šperky Na snímke Interpolu sú ukradnuté šperky z parížskeho múzea Louvre, ku ktorej došlo v nedeľu 19. októbra 2025.
Viac na túto tému: #krádež #zlodeji #Louvre
