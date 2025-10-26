Lúpež storočia v Louvri: Polícia zatkla dvoch podozrivých, klenoty za 100 miliónov eur zatiaľ nenašla

Obaja podozriví sú teraz vo väzbe a polícia ich vypočúva. Jeden z nich bol zatknutý neskoro večer na letisku Charlesa de Gaulla, keď sa podľa niektorých francúzskych médií chystal odletieť do Alžírska. Druhého zatkla polícia v metropolitnej oblasti Paríža, podľa denníka Le Figaro v Seine-Saint-Denis.
Skupina zlodejov prezlečená za robotníkov prenikla minulú nedeľu dopoludnia do múzea Louvre cez balkón pomocou výsuvného rebríka a ukradla šperky, ktorých hodnota sa odhaduje na 88 až viac ako 100 miliónov eur.Čítajte viac Časť šperkov z Louvru po krádeži Francúzi radšej schovali v národnej banke
Lúpež vyvolala svetovú pozornosť a vo Francúzsku aj politickú a mediálnu búrku ohľadom ochrany umeleckých diel. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na rýchle zavedenie nových bezpečnostných opatrení v tomto národnom múzeu umenia a jednom z najslávnejších na svete.
V piatok francúzske médiá informovali, že z Louvru bolo niekoľko cenností kvôli bezpečnosti premiestnených do trezoru francúzskej centrálnej banky, ktorý sa nachádza v hĺbke 26 metrov pod zemou a v ktorom je uložených aj približne 90 percent zlatých rezerv Francúzska.