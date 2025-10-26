Taraba sa spojil s Babišom proti Bruselu. Zhodli sa na kritike emisných kvót a drahých povoleniek pre európsky priemysel

Podľa Tarabu Slovensko a Česko po nástupe novej vlády obnovia vzájomné vládne konzultácie, čo je potrebné nielen pre úroveň vzájomných vzťahov, ale hlavne pre riešenie naliehavých otázok. Obaja to dnes uviedli na svojich facebookových stránkach.
„Ako podpredseda vlády zodpovedný za agendu životného prostredia môžem konštatovať, že s pánom Babišom máme rovnaký pohľad na zásadne odmietavý postoj k sprísňovaniu emisných noriem pre priemysel, pričom vysoké ceny energií a emisných povoleniek spôsobujú stratu konkurencieschopnosti,“ podčiarkol Taraba. Priemysel je pritom v Česku aj na Slovensku dominantným prvkom tvorby HDP a zamestnanosti.
Taraba s Babišom zároveň odmietajú progresívnu politiku zaťažovania domácností a dopravy novými „zelenými daňami“ v podobe emisných kvót ETS 2. „V tejto agende budeme odborne a politicky úzko kooperovať naše pozície. Našou prioritou je obnoviť spoluprácu Vyšehradskej štvorky (V4), ktorú považujeme za najlepšiu odpoveď pre posilnenie hlasu krajín strednej Európy v EÚ,“ uzavrel Taraba.
Líder ANO a pravdepodobne budúci český premiér Andrej Babiš, ktorého hnutie rokuje o vláde so stranami SPD a Motoristi sebe, po stretnutí potvrdil, že sa v spomínaných témach s Tarabovými postojmi zhoduje.
Babiš minulý týždeň rokoval aj so slovenským ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Stretnutie sa týkalo napríklad nadchádzajúceho summitu Európskej únie či migračného paktu. Šutaj Eštok vtedy rovnako uviedol, že sa s Babišom zhodli aj na obnovení spoločných zasadnutí českej a slovenskej vlády a oživení spolupráce vo Visegrádskej skupine (V4 – ČR, Slovensko, Poľsko, Maďarsko).