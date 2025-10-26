Na univerzite v Pensylvánii sa strieľalo, zomrel jeden človek, šesť je zranených

Kampus podľa nich teraz nečelí aktívnej hrozbe. K incidentu došlo pri stretnutí absolventov na tradične černošskej univerzite, ktorá leží asi 70 kilometrov na juhozápad od mesta Filadelfia, píše agentúra AP.
Streľba sa začala v stredu večer miestneho času (v noci na dnes SEČ) pred budovou medzinárodného kultúrneho centra v areáli univerzity, kde boli vztýčené stany so stolmi na posedenie po futbalovom zápase, píše AP.
„S veľkým zármutkom oznamujeme, že jedna osoba zomrela a ďalších šesť bolo postrelených,“ oznámil na tlačovej konferencii prokurátor okresu Chester Christopher de Barrena-Sarobe bez toho, aby spresnil stav zranených. Dodal, že úrady v súčasnosti nepoznajú motív streľby, ale že sa podľa nich „nešlo o incident, keď niekto prišiel s úmyslom spôsobiť hromadnú ujmu na univerzitnom kampuse“.
Podľa prokurátora na mieste vypukol chaos a ľudia sa rozutekali na všetky strany. Vyzval svedkov, ktorí z miesta činu zaobstarali video, ktoré by mohlo pomôcť s vyšetrovaním, aby kontaktovali Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).