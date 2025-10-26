Vojnová loď USA zakotvila pri Venezuele. Trump eskaluje kampaň proti drogovým kartelom, rastú obavy z konfliktu

Torpédoborec USS Gravely by mal kotviť v hlavnom meste od 26. do 30. októbra, pričom kontingent námornej pechoty uskutoční spoločný výcvik s obrannými silami Trinidadu a Tobaga.
Cvičenia sú súčasťou narastajúcej vojenskej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa proti organizáciám obchodujúcim s drogami v Latinskej Amerike, ktorá sa zameriava najmä na Venezuelu.
Americké sily už zničili najmenej 10 lodí, o ktorých tvrdili, že pašujú drogy. Útoky si vyžiadali najmenej 43 obetí, pričom príslušné vlády a rodiny zosnulých tvrdia, že išlo predovšetkým o civilistov a v niektorých prípadoch o rybárov na mori. Trump však v minulosti tiež pohrozil, že zasiahne ciele na venezuelskej pevnine.
Pentagón v piatok oznámil, že Washington vysiela do Latinskej Ameriky na boj proti drogovým kartelom skupinu s lietadlovou loďou, čo však zároveň posilnilo obavy z vypuknutia vojnového konfliktu.
Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí je Trinidad a Tobago jedným z najdôležitejších centier pre pašovanie drog. Dôvodmi sú najmä blízkosť oboch ostrovov krajiny k pobrežiu Venezuely, priepustné hranice a dostupnosť priamych dopravných trás do Európy a USA.
Spojené štáty obviňujú venezuelského prezidenta Nicolása Madura z vedenia kartelu obchodujúceho s kokaínom. Maduro trvá na tom, že boj proti pašerákom drog je iba zámienkou a skutočným zámerom je vyvinúť na neho tlak, aby odstúpil. Veľká časť medzinárodného spoločenstva totiž odmietla Madurovo znovuzvolenie do funkcie v júli 2024. Venezuelská opozícia tvrdí, že došlo k rozsiahlym podvodom.Čítajte viac Maduro: USA vyrábajú v Karibiku novú večnú vojnu. Mieri tam aj najväčšia lietadlová loď sveta