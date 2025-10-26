Pravda Správy Svet Hrozba vtáčej chrípky stúpa. Na farmách pri Berlíne musia zabiť desaťtisíce zvierat

Hrozba vtáčej chrípky stúpa. Na farmách pri Berlíne musia zabiť desaťtisíce zvierat

Nemecké úrady v nedeľu nariadili zabitie približne 130-tisíc kačíc a sliepok na farmách v blízkosti Berlína v snahe zastaviť šírenie vtáčej chrípky. Choroba bola zistená na farme s približne 80-tisíc kačicami a na farme s 50-tisíc sliepkami v okrese Märkisch-Oderland v spolkovej krajine Brandenbursko.

26.10.2025 21:42
vtáčia chrípka vták žeriav Foto: ,
Robotník v nemeckom Fehrbelline 24. októbra 2025 likviduje mŕtvych žeriavov. Vtáčia chrípka sa totiž rozšírila takmer po celej krajine.
debata

„Veterinárny úrad sa po konzultácii s príslušnými orgánmi rozhodol odstrániť postihnuté zvieratá z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat a zdravia,“ uvádza sa vo vyhlásení. Niekoľko nemeckých spolkových krajín zaviedlo opatrenia na spomalenie šírenia vtáčej chrípky vrátane zón dohľadu a príkazov na držanie zvierat v chovoch.

Minister poľnohospodárstva Alois Rainer upozornil na „veľmi rýchly nárast infekcií“ za ostatné dva týždne. Nemecké národné centrum pre výskum chorôb zvierat, Inštitút Friedricha Loefflera (FLI), varovalo pred „vysokým“ rizikom vypuknutia nákazy. Očakáva ďalší, možno rozsiahly prenos, keďže choroba postihla aj divé vtáky, vrátane prvých prípadov u žeriavov.

Úrady vyzvali verejnosť, aby sa vyhýbala kontaktu s chorými alebo mŕtvymi zvieratami. FLI tiež upozornil, že prenos vtáčej chrípky na človeka je teoreticky možný, no riziko je považované za nízke.

sliepka, hydina, vtáčia chrípka Čítajte viac Vtáčia chrípka na Slovensku: Vírus potvrdili v dvoch lokalitách
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nemecko #vtáčia chrípka #Berlín
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"