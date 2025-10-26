Hrozba vtáčej chrípky stúpa. Na farmách pri Berlíne musia zabiť desaťtisíce zvierat

„Veterinárny úrad sa po konzultácii s príslušnými orgánmi rozhodol odstrániť postihnuté zvieratá z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat a zdravia,“ uvádza sa vo vyhlásení. Niekoľko nemeckých spolkových krajín zaviedlo opatrenia na spomalenie šírenia vtáčej chrípky vrátane zón dohľadu a príkazov na držanie zvierat v chovoch.
Minister poľnohospodárstva Alois Rainer upozornil na „veľmi rýchly nárast infekcií“ za ostatné dva týždne. Nemecké národné centrum pre výskum chorôb zvierat, Inštitút Friedricha Loefflera (FLI), varovalo pred „vysokým“ rizikom vypuknutia nákazy. Očakáva ďalší, možno rozsiahly prenos, keďže choroba postihla aj divé vtáky, vrátane prvých prípadov u žeriavov.
Úrady vyzvali verejnosť, aby sa vyhýbala kontaktu s chorými alebo mŕtvymi zvieratami. FLI tiež upozornil, že prenos vtáčej chrípky na človeka je teoreticky možný, no riziko je považované za nízke.Čítajte viac Vtáčia chrípka na Slovensku: Vírus potvrdili v dvoch lokalitách