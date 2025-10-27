Strana prezidenta Mileiho ovládla argentínske parlamentné voľby

Z predbežných neúplných výsledkov sčítania hlasov vyplýva, že Mileiovu stranu Sloboda napreduje (La Libertad Avanza – LLA) vo voľbách do dolnej komory Kongresu na celoštátnej úrovni podporilo 40,84 percenta voličov. Ľavicovo-centristický perónistický opozičný blok Vlastenecká sila (Fuerza Patria – FP) získal 24,5 percenta hlasov.
Televízia CNN informovala, že LLA ovládla aj šesť z ôsmich provincií, kde sa konali voľby na tretinu miest v Senáte.
Nedeľňajšie voľby sprevádzala nízka volebná účasť, ktorá bola vnímaná ako prejav sklamania časti voličov nielen z prezidenta Mileia, ale aj z opozície, informovali agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Voliči vo voľbách rozhodovali o obsadení polovice kresiel v Poslaneckej snemovni a tretiny kresiel v hornej komore argentínskeho parlamentu – Senáte.
V týchto voľbách sa rozhodovalo o tom, či Milei vstúpi do druhej polovice svojho funkčného obdobia posilnený alebo oslabený: mali preveriť podporu jeho reforiem voľného trhu a prísnych úsporných opatrení.
Doterajší parlament už zablokoval mnohé z Mileiových reforiem a návrhov vrátane snahy o privatizáciu štátnych firiem a vetovania návrhu na zvýšenie výdavkov na verejné univerzity, pohotovostnú pediatriu a osoby so zdravotným postihnutím.
Reuters okrem toho pripomenul, že ľudia z Mileiovho okolia boli zapletení do viacerých škandálov, čo strane LLA na popularite nepridáva.
Agentúra Reuters však citovala 69-ročnú dôchodkyňu Adrianu Cotoneovú, ktorá uviedla, že volila LLA, ale „nie preto, že je najlepšou voľbou, ale preto, že jasne viem, koho nechcem“ – mala na mysli centristickú ľavicovú perónistickú stranu, ktorá v Argentíne vládla väčšinu povojnového obdobia a je spájaná s korupčnými škandálmi.
Milei počas výkonu mandátu prezidenta znížil počet zamestnancov verejného sektora, pozastavil verejné práce, znížil výdavky na zdravotníctvo, školstvo a dôchodky a zaviedol rozsiahlu dereguláciu. Reformy spôsobili dočasné prehĺbenie chudoby miliónov Argentínčanov, no infláciu znížili približne o dve tretiny.
Pred voľbami Argentína zaznamenala masívny výpredaj národnej meny – pesa, čo prinútilo Mileia požiadať o pomoc USA. Washington prisľúbil bezprecedentný balík pomoci vo výške 40 miliárd dolárov, pričom však prezident Donald Trump varoval Argentínčanov, že nebude „veľkorysý“, ak výsledok volieb nebude pre Mileia priaznivý.
Podľa Reuters Milei avizoval po voľbách zmeny vo vládnom kabinete, ktoré by mohli zahŕňať členov centristickej strany PRO, častého spojenca vlády v Kongrese, vedenej bývalým prezidentom Mauriciom Macrim.
Analytici oslovení agentúrou Reuters neskrývali veľké prekvapenie, ktorým podľa nich jasné Mileiovo víťazstvo je. „Mnoho ľudí sa rozhodlo dať vláde ďalšiu šancu,“ povedal šéf sociologického inštitútu AZC Gustavo Córdoba. Ľudia sa podľa neho doteraz boja možnej ďalšej ekonomickej krízy spojenej s predchádzajúcimi vládami a preto podporili súčasného prezidenta. „V takýto výsledok nemohli dúfať ani najzarytejší Mileiovi zástancovia,“ uviedol šéf americkej vetvy konzultantskej firmy Horizon Engage Marcelo García. Dodal, že triumf umožní Mieiovi ľahko v parlamente obhajovať svoje výnosy a zabrániť prehlasovaniu svojho veta.