ONLINE: Ukrajina je podľa Tuska pripravená bojovať ďalšie dva či tri roky. Ruská ekonomika neprežije, tvrdí

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 342 dní
- Dostane Kyjev Putinove peniaze? Skonfiškujte ich, vraví ruský analytik
7:00 Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že ruské jednotky v noci na pondelok zostrelili 193 ukrajinských dronov, pričom regionálne úrady v ruskom pohraničí hlásili jednu obeť dronového útoku, informovala agentúra AFP.
Gubernátor pohraničnej Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz v príspevku na Telegrame spresnil, že o život prišiel vodič minibusu, na ktorý dron zaútočil v obci Pogar. Zranených bolo päť cestujúcich.
Ruské jednotky v Brianskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, počas noci na pondelok zneškodnili 47 dronov. Ďalších najmenej 40 dronov bolo zlikvidovaných v Moskovskej oblasti. Väčšina z týchto bezpilotných lietadiel smerovala na Moskvu, kde v dôsledku tohto ohrozenia dočasne uzavreli letiská Domodedovo a Žukovskij. Dronovým útokom bola vystavená aj Kalužská oblasť.
6:30 Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na pondelok odrazili viaceré dronové útoky na Moskvu, ktoré si vyžiadali dočasné uzavretie dvoch zo štyroch moskovských letísk. S odvolaním sa na ruské úrady o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.
Počas päťhodinovej operácie, ktorá sa začala tesne pred 22:00 h moskovského času (20:00 h SEČ), protivzdušná obrana zlikvidovala 28 dronov letiacich na Moskvu, doplnil jej primátor Sergej Sobianin v príspevku na komunikačnej platforme Telegram.
Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) oznámil, že veľké letisko Domodedovo a menšie letisko Žukovskij boli pre dronové útoky uzavreté od 23:40 h SEČ.
Informácie o prípadných škodách neboli zverejnené. Rusko zvyčajne neuvádza úplný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými údermi na svojom území, pokiaľ nejde o civilné objekty.
Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Kyjev opakovane deklaruje, že útoky ukrajinskej armády na území Ruska majú za cieľ zasiahnuť infraštruktúru, ktorá je pre Rusko kľúčová pre vedenie vojny rozpútanej voči Ukrajine.
6:10 Ukrajina je pripravená bojovať dva či tri ďalšie roky, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má obavy z toho, ako ďalšie roky vojny dopadnú na ľudí a ekonomiku, ak by trvala dlhšie, uviedol v rozhovore pre britský denník Times poľský premiér Donald Tusk.
„Nemám žiadne pochybnosti o tom, že Ukrajina prežije ako nezávislý štát,“ povedal denníku Tusk. „Teraz je hlavnou otázkou, koľko obetí uvidíme. Prezident Zelenskyj mi povedal, že dúfa, že vojna nebude trvať desať rokov, ale že Ukrajina je pripravená bojovať ďalšie dva, tri roky.“
Konflikt poškodzuje aj ruskú ekonomiku, ktorá podľa Tuska „nemá šancu prežiť“ z dlhodobého hľadiska a čelí „dramatickým“ problémom, ktoré ešte zhoršujú nové sankcie voči rope uvalené Spojenými štátmi.
Po stretnutí koalície ochotných v piatok európski lídri vyjadrili nádej, že do Vianoc sa dosiahne rozhodnutie o povolení Ukrajine prístupu k finančným prostriedkom zo zmrazených ruských aktív. Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vyzvala európskych spojencov, aby konali ihneď a teraz. Cooperová povedala: „Musíme ísť po ruských peniazoch… S podporným vetrom (sankcií) za nami je teraz čas na nový ekonomický tlak, aby… dotlačil Putina k rokovaciemu stolu“, pripomína Times.
Tusk však podˇ%la denníka povedal, že domáce problémy len urobia prezidenta Putina agresívnejším – a nebol si istý, ako stabilný sa ukáže nový tvrdý prístup amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Moskve.
„Rusi majú (ekonomicky) naozaj veľké problémy,“ povedal Tusk. „Znamená to, že môžeme povedať, že vyhrávame? Vôbec nie. Majú jednu veľkú výhodu oproti Západu a najmä Európe: sú pripravení bojovať… vo vojnovom čase je to absolútne kľúčová otázka“.
„Nemáte šancu vyhrať, ak nie ste pripravení bojovať alebo aspoň niečo obetovať,“ uviedol Tusk.