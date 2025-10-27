Sudánske polovojenské sily tvrdia, že obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi. OSN žiada bezpečný odchod civilistov

RSF v nedeľu oznámili, že obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi, ktoré obliehajú od mája 2024. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP. RSF tvrdia, že „oslobodili Šiestu divíziu… a zlomili chrbticu Islamskej armády“, čím mali na mysli národnú armádu, s ktorou vedú boje od apríla 2023.
Podľa agentúry AFP nebolo možné informáciu o prevzatí veliteľstva armády jednotkami RSF nezávisle overiť. Armáda a jej spojenecké sily na žiadosti o komentár nereagovali. Vo vyhlásení aktivisti z Hnutia odporu obvinili RSF z „narastajúcej mediálnej dezinformačnej kampane" zameranej na podkopanie morálky a naznačili, že „vstup do veliteľstva divízie by znamenal pád al-Fáširu". Skupina tiež uviedla, že obyvatelia mesta stále „odolávajú teroristickým milíciám".
Sudán sa môže fakticky rozdeliť
Ak sa informácia o obsadení potvrdí, RSF by získali kontrolu nad všetkými piatimi hlavnými mestami rozsiahlej oblasti Dárfúru, kde polovojenská skupina zriadila paralelnú správu. Analytici tiež tvrdia, že postup RSF by mohol viesť k faktickému rozdeleniu Sudánu, pričom armáda by kontrolovala sever, východ a stred, zatiaľ čo RSF by dominovali v Dárfúre a južných oblastiach.
Od augusta RSF zintenzívnili delostrelecké a dronové útoky na al-Fášir, ktorý obliehajú už vyše 18 mesiacov. V uplynulých týždňoch skupina obsadili niekoľko častí mesta a prepadli neďaleké utečenecké tábory, čím oslabili posledné obranné pozície armády.
OSN apeluje na ochranu civilistov a žiada prímerie
Reakcia OSN bola okamžitá. Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher vo svojom vyhlásení vyjadril hlboké znepokojenie nad správami o civilných obetiach a nútenom vysídľovaní sprevádzajúcich boje v al-Fášire. Fletcher upozornil, že vzhľadom na postup povstalcov do vnútra mesta sú únikové cesty odrezané a „státisíce civilistov sú uväznené a vydesené – ostreľované, hladujúce a bez prístupu k potravinám, zdravotnej starostlivosti alebo bezpečiu.“
„Civilistom musí byť umožnený bezpečný prechod a prístup k pomoci," apeloval Fletcher. Zdôraznil, že tí, ktorí utekajú do bezpečnejších oblastí, musia mať možnosť urobiť tak bezpečne a dôstojne. Tí ľudia, ktorí zostávajú – vrátane miestnych záchranárov –, zasa musia byť chránení, uviedol Fletcher. Vyzval súčasne okamžite zastaviť útoky na civilistov, nemocnice a na ľudí zapojených do humanitárnych operácií.
V al-Fášire je bez jedla a pomoci uväznených približne 260 000 civilistov. Polovica z nich sú deti, dodala AFP. Fletcher informoval, že OSN má pripravené zásoby na záchranu životov, ale zintenzívnené útoky znemožňujú dopraviť túto pomoc k ľuďom v núdzi. Vyzval na okamžité prímerie v al-Fášire, v celom Dárfúre a v celom Sudáne a deklaroval, že tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, sa za to musia zodpovedať.
RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Na čele regulárnej armády je faktický líder krajiny generál Abdal Fattáh Burhán. Polovojenské RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Tento konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a zranených, milióny vysídlených a takmer 25 miliónov ľudí trpí akútnym hladom.