Do Juhočínskeho mora sa zrútili americký vrtuľník a stíhačka

Vrtuľník a stíhačka amerického námorníctva sa v dvoch samostatných incidentoch v nedeľu zrútili do Juhočínskeho mora, potvrdili predstavitelia Spojených štátov. Žiadne obete hlásené neboli, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

27.10.2025 08:17
Vrtuľník MH-60R Sea Hawk „sa zrútil do Juhočínskeho mora počas vykonávania rutinných operácií z lietadlovej lode USS Nimitz“, uvádza sa vo vyhlásení Tichomorskej flotily amerického námorníctva. Všetkých troch členov posádky vrtuľníka zachránili pátracie a záchranné tímy.

O pol hodinu neskôr sa podľa námorníctva zrútilo do Juhočínskeho mora stíhacie lietadlo Boeing F/A-18F Super Hornet „pri vykonávaní rutinných operácií“ z lietadlovej lode USS Nimitz.

Obaja členovia posádky sa katapultovali z lietadla a boli zachránení. „Všetci zúčastnení sú v bezpečí a v stabilizovanom stave,“ uviedlo americké námorníctvo. „Príčina oboch incidentov sa momentálne vyšetruje,“ dodalo.

AFP pripomína, že k nehodám došlo v čase prvej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v regióne v jeho druhom funkčnom období. Šéf Bieleho domu v pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska, ktoré je druhou zastávkou na jeho ázijskom turné.

