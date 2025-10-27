Pravda Správy Svet Trump ostro kritizuje Putina: Namiesto testov rakiet by mal ukončiť vojnu na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump dnes označil nedeľné oznámenie ruského lídra Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s jadrovým pohonom za nevhodné. Namiesto toho by mal Putin radšej ukončiť vojnu na Ukrajine, povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Trump podľa agentúry AFP tiež zopakoval, že by sa počas svojej súčasnej cesty po Ázii veľmi rád stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

27.10.2025 08:40
Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
„Je nevhodné, aby Putin toto hovoril. Mal by ukončiť vojnu na Ukrajine,“ povedal Trump. „Táto vojna, ktorá mala trvať týždeň, bude čoskoro trvať už štyri roky. To by mal urobiť namiesto testovania rakiet,“ dodal Trump na otázku novinárov na palube prezidentského špeciálu cestou z Malajzie do Japonska.

Šéf ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov v nedeľu Putina informoval, že Rusko otestovalo novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu a jadrovým pohonom označovanú ako Burevestnik. Zbraň preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu sa udržala približne 15 hodín. Ruské oznámenie o teste strely prichádza v čase, keď Spojené štáty pozastavili, ale neukončili, diskusie s Ukrajinou o možnom poskytnutí amerických striel s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré by napadnutej krajine umožnili zasahovať ciele hlboko v ruskom zázemí.

Americký prezident nevylúčil, že v prípade potreby svoju zahraničnú cestu po Ázii, najdlhšiu od jeho januárového návratu do Bieleho domu, predĺži, píše AFP v súvislosti s možným stretnutím Trumpa s Kim Čong-unom. Trump dnes priletí z Malajzie na návštevu Japonska, kde zostane do utorka, v stredu a vo štvrtok ho čaká návšteva Južnej Kórey.

