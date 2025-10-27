Trump ostro kritizuje Putina: Namiesto testov rakiet by mal ukončiť vojnu na Ukrajine

„Je nevhodné, aby Putin toto hovoril. Mal by ukončiť vojnu na Ukrajine,“ povedal Trump. „Táto vojna, ktorá mala trvať týždeň, bude čoskoro trvať už štyri roky. To by mal urobiť namiesto testovania rakiet,“ dodal Trump na otázku novinárov na palube prezidentského špeciálu cestou z Malajzie do Japonska.Čítajte viac Putin navštívil ruské veliteľstvo, dostal hlásenie o fronte aj správu o teste novej unikátnej rakety
Šéf ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov v nedeľu Putina informoval, že Rusko otestovalo novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu a jadrovým pohonom označovanú ako Burevestnik. Zbraň preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu sa udržala približne 15 hodín. Ruské oznámenie o teste strely prichádza v čase, keď Spojené štáty pozastavili, ale neukončili, diskusie s Ukrajinou o možnom poskytnutí amerických striel s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré by napadnutej krajine umožnili zasahovať ciele hlboko v ruskom zázemí.
Americký prezident nevylúčil, že v prípade potreby svoju zahraničnú cestu po Ázii, najdlhšiu od jeho januárového návratu do Bieleho domu, predĺži, píše AFP v súvislosti s možným stretnutím Trumpa s Kim Čong-unom. Trump dnes priletí z Malajzie na návštevu Japonska, kde zostane do utorka, v stredu a vo štvrtok ho čaká návšteva Južnej Kórey.