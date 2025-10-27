Na Moskvu zaútočili drony, uzavreli letiská a evakuovali strategické bombardéry

Podľa Sobjanina trvalo zostrovanie ukrajinských dronov šesť hodín do 2.00 h SEČ. Kvôli vzdušnému poplachu boli na viac ako dve hodiny uzavreté letiská Domodedovo a Žukovskij. Starosta neuviedol podrobnosti o prípadných škodách či obetiach útokov.
Na sociálnych sieťach sa šíria údajné videá a fotky z Moskvy a okolia, ktoré zachytávajú let dronu či následný dym. Na videách je počuť explózie.
„V Moskve je po výbuchoch vidieť dym v oblasti osady Kommunarka," uviedol ruský telegramový kanál Astra, podľa ktorého miestni obyvatelia na sieťach zdieľali informácie o výbuchoch v rôznych mestách Moskovskej oblasti, vrátane metropoly Ruska. Zábery z Kommunarky Astra geolokalizovala a potvrdila. „Dym je vidieť v oblasti lesného masívu,“ dodala.
Bývalý poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko na sieti X s odkazom na ruské telegramové kanály zdieľal fotografiu, ktorá mala byť údajne urobená v nedeľu večer blízko Kremľa. Sú na nej zachytení dvaja príslušníci mobilnej protivzdušnej obrany pri Beklemiševskej veži, ktorá je súčasťou Kremľa. Pravdivosť fotografie nie je možné overiť.
„Na sociálnych sieťach sa šíria fotografie mobilnej palebnej skupiny blízko Kremľa, ktorá má pravdepodobne v tejto lokalite zostreľovať drony,“ napísala k tomu agentúra Unian.
Podľa agentúry Unian boli zo základní pri Moskve urgentne evakuované strategické bombardéry z letiska Engels 2 pre pravdepodobnú hrozbu útoku bezpilotných lietadiel.Čítajte viac Dostane Kyjev Putinove peniaze? Skonfiškujte ich, vraví ruský analytik
V Tulskej oblasti severne od Moskvy bolo podľa tamojšieho gubernátora Dmitrija Milajeva zničených 24 ukrajinských dronov.
V obci Pogar v ruskej Brjanskej oblasti bezpilotné lietadlo zabilo vodiča mikrobusu a zranilo päť pasažierov, napísal skoro ráno tamojší gubernátor Alexander Bogomaz. O necelú hodinu neskôr v inom príspevku oznámil, že protivzdušná obrana v noci zlikvidovala nad ním spravovaným regiónom 47 nepriateľských dronov a že nie sú zranení ani žiadne škody.Čítajte viac Trump uvalil na Rusko sankcie. Zoberie si EÚ Putinove peniaze na podporu Ukrajiny?
Rusko zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch. Ruský rezort obrany nehlási ani prípadné škody. Regionálni ruskí činitelia spravidla informujú o určitých škodách alebo prípadne zranených či zabitých civilistoch.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtým rokom, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové aj iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným zámerom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov.
Rusko podľa dostupných informácií v posledných týždňoch opäť zintenzívnilo údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva sa od začiatku invázie každý rok s prichádzajúcou zimou snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť v nádeji, že naruší morálku obyvateľov napadnutej krajiny a tiež jej vojenskú výrobu, napísala už skôr agentúra AP.
Obe strany popierajú, že by útočili na civilistov. V konflikte ich však zomreli tisíce, absolútnu väčšinu obetí tvoria Ukrajinci, napísala agentúra Reuters. Ukrajinské úrady informujú o zabitých alebo zranených civilistoch pri ruských úderoch prakticky denne.