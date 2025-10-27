Poverenie zostaviť vládu stále nedostal. Babiš: Všetko ide podľa plánu

Všetko funguje podľa plánu. S pánom prezidentom sme sa dohodli, že keď dokončíme rokovania a programové vyhlásenie vlády bude hotové, tak mu ho, samozrejme, dáme k dispozícii… Ohľadom konfliktu záujmov platí to, že keď to budem mať vyriešené, tak budem informovať pána prezidenta,“ povedal šéf ANO.
O personálnom obsadení vlády podľa jeho slov v pondelok s prezidentom nehovorili. „Dohodli sme sa, že keď zrealizujeme koaličnú zmluvu, programové vyhlásenie vlády a začneme rokovať o rozpočte v snemovni, tak keď už budeme mať hotovo, pôjdem za pánom prezidentom a navrhnem mu personálne obsadenie. A potom asi pán prezident bude chcieť s každým kandidátom hovoriť a potom sa uvidí, ako to všetko dopadne,“ avizoval ďalší postup Babiš.Čítajte viac Babiš bude vládnuť s vrecom bĺch
Doplnil, že s potenciálnymi koaličnými partnermi – hnutím SPD a stranou Motoristi sebe – už hnutie ANO rokovalo o väčšine programu. Zostalo ešte niekoľko oblastí, na ktorých sa nezhodli a v nich budú hľadať zhodu tento týždeň v stredu. Potom svoje programové priority predstavia verejnosti. „Zostávajú tam dve alebo tri veci, na ktoré máme iný názor a musíme si ich ešte vysvetliť,“ dodal Babiš.Čítajte viac Pavel: Je na Babišovi, či mu Turek stojí za riziko veľkej blamáže