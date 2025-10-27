Pravda Správy Svet Trump oznámil, že podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI), informuje agentúra Reuters.

27.10.2025 11:21
„Bolo to perfektné,“ povedal americký prezident reportérom na palube špeciálu Air Force One na ceste do japonského Tokia. Začiatkom októbra Trumpov lekár uviedol, že je šéf Bieleho domu po zdravotnej prehliadke „výnimočné zdravý“.

Trump (79) sa v januári stal najstarším inaugurovaným prezidentom Spojených štátov amerických a v súčasnosti je druhým najstarším človekom, ktorý tento úrad v histórii zastával. Prvenstvo patrí niekdajšiemu prezidentovi Joeovi Bidenovi.

