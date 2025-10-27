Trump oznámil, že podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou

„Bolo to perfektné,“ povedal americký prezident reportérom na palube špeciálu Air Force One na ceste do japonského Tokia. Začiatkom októbra Trumpov lekár uviedol, že je šéf Bieleho domu po zdravotnej prehliadke „výnimočné zdravý“.Čítajte viac Čo skrýva veľká škvrna na Trumpovej ruke? Zdravie prezidenta USA je opäť témou
Trump (79) sa v januári stal najstarším inaugurovaným prezidentom Spojených štátov amerických a v súčasnosti je druhým najstarším človekom, ktorý tento úrad v histórii zastával. Prvenstvo patrí niekdajšiemu prezidentovi Joeovi Bidenovi.Čítajte viac Axios: Biden zabúdal mená i dáta, skracovali mu cestu, obmedzovali použitie schodov Čítajte viac Bojuje s rakovinami. Joe Biden podstúpil chirurgický zákrok