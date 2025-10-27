Začiatok pádu Pokrovska: krvavé boje prenikli do centra. Rusi nabrali na brutalite

V pondelok 27. októbra informoval 7. zbor rýchlej reakcie výsadkových útočných vojsk (RR VÚV) Ozbrojených síl Ukrajiny, že v Pokrovsku prebiehajú mestské boje s ruskými skupinami, ktoré sa vďaka početnej prevahe vo vojenskej sile a technike dokázali preliať a zhromaždiť v rôznych častiach mesta.
„V uplynulých dňoch bola naša obrana posilnená novými jednotkami. Konkrétne výsadkovými vojskami, delostrelectvom, posádkami bezpilotných lietadiel a ďalšími zložkami obranných síl. Zvyšujeme nasadenie protilietadlových dronov a sieťometov proti nepriateľským ‚mavikom‘. Dodatočne na diaľku zamínovávame trasy, ktorými sa nepriateľ snaží preniknúť,“ uvádza sa podľa agentúry UNIAN v správe.
Podľa informácií vojakov sa okupanti, ktorí prenikli do mesta, nesnažia zakotviť, ale plánujú postupovať ďalej na sever. Týmto spôsobom sa nepriateľ snaží rozptýliť ukrajinské obranné sily a zablokovať pozemné logistické koridory do mesta.
„Momentálne nie je reč o plnohodnotnej kontrole nad žiadnou časťou Pokrovska,“ uvádza 7. zbor RR VÚV. Zároveň sa uvádza, že nepriateľ má možnosti sledovať pohyb jednotiek v Pokrovsku aj v Myrnohrade.
Podľa správy ukrajinského generálneho štábu z nedele 26. októbra 2025 sa približne 200 ruských vojakov dostalo do mesta Pokrovsk. Ruské jednotky využívajú infiltračnú taktiku pomocou malých pechotných skupín, ktoré prenikajú cez medzipozičné priestory v oslabenej ukrajinskej obrane.
Pouličné boje a nejasná frontová línia
Ukrajinské zdroje, vrátane denníka Ukrainska Pravda, citovali dôstojníkov z frontových brigád, ktorí už v piatok (24. októbra) hlásili, že v Pokrovsku je najmenej 250 ruských vojakov, ktorí vedú prestrelky a aktívne útočia na ukrajinských operátorov dronov.
Hovorca generálneho štábu pre The New Voice of Ukraine potvrdil, že „boje sú vysoko dynamické a intenzívne“ a ukrajinské sily sa snažia infiltrujúce ruské jednotky „vyhľadať, zničiť alebo zajať“.
Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej analýze z 24. októbra uviedol, že ruské sily postúpili „v centrálnom a západnom Pokrovsku a obsadili pozície pozdĺž železničnej trate“. ISW však zdôrazňuje, že napriek postupu „neudržiavajú plnú kontrolu nad žiadnou pozíciou v Pokrovsku“, čo naznačuje extrémne premiešanú a neprehľadnú frontovú líniu (ISW, 24. 10. 2025).
Kritická logistika: cesty sú pod kontrolou dronov
Situácia v Pokrovsku je kritická nielen kvôli pouličným bojom, ale aj kvôli paralyzovanej logistike.
Podľa informácií z prvej línie, ktoré zverejnil denník Ukrainska Pravda, ruské drony úplne kontrolujú všetky zásobovacie trasy do mesta. To núti ukrajinských vojakov, aby prechádzali na svoje pozície 10 až 15 kilometrov pešo, aby sa vyhli odhaleniu.
Analytik Francis Farrell pre The Kyiv Independent prirovnal súčasnú situáciu k pádu Bachmutu a Avdijivky. „Je to kombinácia degradácie a nemilosrdného lovu ukrajinských zásobovacích trás do mesta a postupu ruských taktických skupín, čo naznačuje začiatok konca pre Pokrovsk,“ uviedol Farrell.
Zločiny na civilistoch a silná prevaha
Ruská ofenzíva naberá na brutalite. Už 21. októbra potvrdilo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, že ruská prieskumná a sabotážna skupina (DRG) spáchala vraždy civilistov v blízkosti železničnej trate v centrálnom Pokrovsku. „Tieto nedávne vraždy odrážajú politiku úmyselného zabíjania ukrajinských civilistov a počet obetí sa bude len zvyšovať, ak budú ruské sily pokračovať v postupe do husto obývaných mestských oblastí,“ uviedla vtedy správa Critical Threats.
Ukrajinskí velitelia tiež hlásia silnú číselnú prevahu Ruska, pričom Pokrovsk je neustále bombardovaný riadenými leteckými bombami. Jednotky 7. leteckého útočného zboru Ukrajiny ohlásili, že Rusko len za jeden deň (22. októbra) vykonalo rekordných 39 leteckých úderov v tomto sektore, pričom zhodilo 156 riadených leteckých bômb.
Napriek situácii, ktorú generálny štáb označil za ‚kritickú', ukrajinské jednotky stále bojujú v meste aj na jeho predmestiach a tvrdia, že neboli izolované. Pokrovsk, pred vojnou domov pre približne 60-tisíc obyvateľov, je kľúčový logistický uzol a jeho prípadná strata by otvorila Rusku cestu hlbšie do zostávajúcej časti Doneckej oblasti.
Pokrovsk, veľká bašta v západnej časti Doneckej oblasti, je cieľom sústredenej ruskej ofenzívy už viac ako rok. Intenzívne snahy o jeho dobytie sa začali po úspešnom ruskom prielome južne a východne od mesta v júli 2024. Rusom sa podarilo prelomiť stabilnú frontovú líniu, čo viedlo k rýchlemu postupu, ktorý bol opísaný ako mimoriadne napätý a kritický. Odvtedy sa Pokrovsk nachádza pod neustálym tlakom, ktorý kulminoval v auguste 2025. Vtedy ruské sily opakovane zaznamenali menšie, hoci len dočasné, prieniky do okrajových častí mesta. Napriek tomu, že ukrajinské sily v priebehu jesene 2024 a jari 2025 ruský postup v kritických oblastiach spomalili, Moskva neprestala sústreďovať na tento sektor masívne zdroje, čím sa Pokrovsk stal v roku 2025 jedným z hlavných bojísk celej vojny.