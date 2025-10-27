Pravda Správy Svet Na Jamajku sa rúti apokalypsa. Hurikán Melissa je už na piatom stupni

Hurikán Melissa dnes dosiahol najvyššiu možnú silu piatej kategórie s vetrom s rýchlosťou až 260 kilometrov za hodinu a naďalej postupuje smerom k Jamajke, informuje americké Národné stredisko pre hurikány (NHC). Meteorológovia predpokladajú, že Jamajku zasiahne živel v utorok. Hurikán si doteraz vyžiadal životy štyroch osôb - troch na Haiti a jednej v Dominikánskej republike, kde je aj jeden človek nezvestný. NHC v oblasti severného Karibiku vydalo varovanie pred katastrofickými záplavami a zosuvmi pôdy.

27.10.2025 11:20
Jamaica Extreme Weather Foto: ,
Upratovač v nedeľu 26. októbra 2025 umýva podlahu na medzinárodnom letisku Normana Manleyho v Kingstone na Jamajke, ktoré bolo uzavreté pred očakávaným príchodom hurikánu Melissa.
Melissa sa nachádza asi 205 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Jamajky Kingstonu a zhruba 505 kilometrov juhozápadne od Kuby, ktorú by mal hurikán zasiahnuť v stredu, píše agentúra AP. Meteorológovia varujú, že na Jamajke by v niektorých oblastiach mohlo napršať až 1000 milimetrov zrážok. Podľa riaditeľa jamajskej meteorologickej služby Evana Thompsona by Melissa mohla byť najsilnejším hurikánom, ktorý zasiahol Jamajku za posledné desaťročie. NHC varovalo, že očakáva na ostrove rozsiahle škody na infraštruktúre a výpadky elektrického prúdu a telekomunikácie.

Pre osoby, ktorým hrozí nebezpečenstvo, sú na Jamajke pripravené núdzové prístrešky. Desmond McKenzie, člen ostrovnej Rady pre riadenie rizík katastrof, uviedol, že všetkých viac ako 650 prístreškov na Jamajke je otvorených. Úrady ďalej ifnromovali, že sklady po celom ostrove sú dobre zásobené a tisíce potravinových balíčkov sú pripravené na rýchlu distribúciu v prípade potreby.

Jamajka už cez víkend uzavrela dve hlavné letiská v krajine. Na Kube preventívne zrušili vlakové spoje na východe ostrova, kde má mať hurikán najväčší vplyv. Kubánska vláda ďalej vydala varovanie pred hurikánom pre provincie Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin a Las Tunas. Dominikánska republika minulý týždeň uzavrela školy a úrady a tieto opatrenia platia aj dnes. V piatich z deviatich provincií Dominikánskej republiky je vyhlásený najvyšší červený stav ohrozenia, pretože predpoveď varuje pred ďalšími prívalovými dažďami v Dominikánskej republike a na Haiti.

