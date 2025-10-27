Japonský región pre nárast útokov medveďov žiada armádu o ich odstrel

„Záťaž na miestnych záchranárov dosahuje svoje limity,“ napísal guvernér v nedeľu na sociálnej sieti Instagram. Uviedol tiež, že by v utorok mohol osobne navštíviť ministerstvo obrany a požiadať armádu o odstrel medveďov. Suzuki dodal, že s cieľom zaistiť bezpečnosť detí na ceste do školy už začali úrady distribuovať špeciálny odpudzujúci sprej na medvede.Čítajte viac Medvede v Japonsku od piatku zabili dvoch ľudí, šelma pobehovala aj v supermarkete
V piatok v prefektúre Akita po útoku medveďa zahynul človek a ďalší traja utrpeli zranenia. V celom Japonsku tento rok zaznamenali rekordný počet útokov, ktoré si vyžiadali už 54 zranených alebo usmrtených oproti jedenástim za minulý rok.
Stúpajúci počet medveďov a zároveň úbytok obyvateľstva vo vidieckych oblastiach zvyšuje počet vzájomných kontaktov. Mnoho incidentov sa odohralo v mestách a na dedinách, kam zvieratá chodia hľadať potravu. Úrady zaznamenali aj prípady, keď medvede vstúpili do ľudských domovov a najmenej dvakrát do supermarketov.
Podľa agentúry Reuters je dôležitým faktorom starnúca populácia v Japonsku a nedostatok kvalifikovaných lovcov, čím medvede postupne strácajú strach z človeka. Japonské medvede čierne môžu vážiť až do 140 kilogramov, zatiaľ čo medvede hnedé obývajúce severný ostrov Hokkaidó môžu vážiť až 400 kilogramov.