Členovia domobraneckej skupiny na súde odmietli obžalobu z podpory terorizmu

Ouřecký sa pripojil k proruským povstalcom na východe Ukrajiny v roku 2017. Za účasť v teroristickej skupine mu hrozí až 15 rokov väzenia. „Išiel som tam z vlastnej iniciatívy. Chcel som spoznať, čo sa tam deje a nejakým spôsobom pomôcť. Kolovali informácie, že NATO chce rozpútať vojnu s Ruskom,“ povedal dnes 57-ročný Ouřecký na pražskom mestskom súde. Na otázku sudkyne, kde tieto informácie kolovali, odpovedal, že po internete a medzi ľuďmi.Čítajte viac Začiatok pádu Pokrovska: krvavé boje prenikli do centra. Rusi nabrali na brutalite
S myšlienkou, aby Ouřecký na Donbas odišiel, prišiel podľa neho spoluobžalovaný Ivan Kratochvíl, šéf ČVZM a podplukovník vo výslužbe, a to po besede spolku. „Povedal, že má záujem, aby som tam išiel. Že je tam potrebná každá ruka, ktorá pomôže. Prihlásil som sa dobrovoľne. Prihlásili sa aj ďalší dvaja, ale tí si to potom rozmysleli,“ spomenul Ouřecký, ktorý sa v minulosti živil ako žeriavník alebo skladník, ale podľa vlastných slov pôsobil tiež v československej armáde ako technik.
Uviedol, že letenky si platil sám. Podľa obžaloby mu však podmienky na príchod a pobyt vytvorili Kratochvíl a ďalší dvaja spoluobžalovaní členovia spolku: veliteľka štábu ČVZM Andrea Krulišová a pravoslávny kňaz Přemysl Hadrava. Do ruského Rostova na Done cestoval Ouřecký na dvakrát. Po prvý raz mu totiž nepomohol kontakt, ktorý mal podľa neho zariadiť Kratochvíl. „Poslal ma niekam, kde nikto nesplnil to, čo mi on sľuboval,“ uviedol o Kratochvílovi. Stratil k nemu kvôli tomu dôveru. Na Donbase napokon Ouřeckého priradili k bataliónu a dostal zbraň, tvrdí však, že priamo do bojov sa nezapojil. Na súde opísal, že vozil vojakov k bojovej línii a nosil im tam proviant a že sa pri tom niekoľkokrát dostal pod paľbu.
S Kratochvílom sa Ouřecký zoznámil na schôdzke ČVZM v roku 2015, keď podľa neho skupina riešila jednak riziko príchodu afrických migrantov do Česka, jednak obavy z toho, že by v blízkosti Česka mohla vypuknúť vojna. Opísal, že sa chceli stať organizáciou, ktorá bude orgánom ČR pomáhať udržiavať poriadok a monitorovať pohyb nebezpečných osôb.
Kratochvílov advokát dnes okrem iného spochybnil, že by sa Ouřeckého Prieskumný útočný prápor zvláštneho nasadenia 1. útočnej roty tzv. Doneckej ľudovej republiky dopúšťal teroristických trestných činov. Právnik Krulišovej zase uviedol, že klientka má síce neortodoxné názory, čo však neznamená, že podporuje terorizmus. Trestné stíhanie označil za kampaň. „Bolo nevyhnutné ukázať, že aj ČR má nejakých teroristov. Môžeme si o nich myslieť čokoľvek, hrali sa na vojačikov, nevedeli, o čo ide, mali nejaké politické názory. Hodili sa do súkolia hystérie,“ povedal advokát k činnosti ČVZM.Čítajte viac Dostane Kyjev Putinove peniaze? Skonfiškujte ich, vraví ruský analytik
Kratochvíl, Krulišová, Hadrava a spolok čelia obvineniu z podpory a propagácie terorizmu spáchanej v prospech organizovanej zločineckej skupiny. Kratochvíl, Hadrava a sympatizant spolku Vladimír Štádler sa zodpovedajú tiež z financovania terorizmu, pretože podľa prokurátora posielali na Donbas peniaze na ďalšiu činnosť českých bojovníkov. Hadravu a Štádlera obžaloba viní tiež z nedovoleného ozbrojovania a Kratochvíla tiež z nakladania s detskou pornografiou. Na súd ich dnes sprevádzali viacerí priaznivci.
Paramilitárna skupina Československí vojaci v zálohe za mier združuje najmä bývalých vojakov. Ministerstvo vnútra aj Bezpečnostná informačná služba ju označili za extrémistickú. Spolok sa stavia proti členstvu Česka v NATO a EÚ, ich priaznivcov označuje za vlastizradcov.