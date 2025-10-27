Pravda Správy Svet VIDEO: Peklo na okupovanom území: Ukrajinské špeciálne sily vyhodili do vzduchu ruské zásoby paliva

VIDEO: Peklo na okupovanom území: Ukrajinské špeciálne sily vyhodili do vzduchu ruské zásoby paliva

Dva ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti zasiahol v noci na pondelok 27. októbra útok dronov ukrajinských špeciálnych jednotiek. Ako referuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba špeciálnych jednotiek.

27.10.2025 13:35
debata (29)
Ukrajinské drony vyhodili do vzduchu ruské sklady paliva a ropy v Luhanskej oblasti
Video
Zdroj: Veliteľstvo síl špeciálnych operácií Ozbrojených síl Ukrajiny

Ukrajinské drony zaútočili na sklad pohonných látok a mazív v meste Starobiľsk a ropný terminál v regionálnej metropole Luhansk. Drony na tieto logistické zariadenia udreli v čase, keď boli nádrže plné, uviedli špeciálne ukrajinské jednotky, ktoré zverejnili aj videozáznam zásahu.

„Sily špeciálnych operácií pokračujú v asymetrických úderoch proti nepriateľovi, aby urýchlili ukončenie jeho útočných snáh," dodal Kyjev.

Pokrovsk, Donecká oblasť, vojna na Ukrajine, okupanti, mestské boje Čítajte viac Začiatok pádu Pokrovska: krvavé boje prenikli do centra. Rusi nabrali na brutalite
Facebook X.com 29 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojna na Ukrajine #Luhanská oblasť #vojenské drony
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"