Ukrajinské drony zaútočili na sklad pohonných látok a mazív v meste Starobiľsk a ropný terminál v regionálnej metropole Luhansk. Drony na tieto logistické zariadenia udreli v čase, keď boli nádrže plné, uviedli špeciálne ukrajinské jednotky, ktoré zverejnili aj videozáznam zásahu.
„Sily špeciálnych operácií pokračujú v asymetrických úderoch proti nepriateľovi, aby urýchlili ukončenie jeho útočných snáh," dodal Kyjev.