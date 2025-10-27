Orbán požiadal pápeža o podporu svojich protivojnových snáh

„Požiadal som Svätého otca, aby podporil protivojnové úsilie Maďarska,“ napísal Orbán na facebooku. Ešte pred schôdzkou uviedol, že Maďarsko pod jeho vedením chce zostať „mimo šíriacej sa vojnovej horúčky“ vo svete a že v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou organizuje „koalíciu proti vojne“.
Orbán, ktorý udržiava dobré vzťahy s Moskvou a naopak ich má napäté s Kyjevom, označuje Maďarsko za „ostrov mieru“ v Európe a deklaruje želanie ukončiť za rokovacím stolom vojnu, ktorú začalo Rusko svojou inváziou do susednej Ukrajiny. Brusel aj maďarskú opozíciu naopak obviňuje z „vojnového štváčstva“.Čítajte viac Orbán: Maďarsko je jediná krajina, kde možno uzavrieť mier medzi Ruskom a Ukrajinou
„Ak chceme uchovať mier v Maďarsku, nemôžeme plávať s bruselským hlavným prúdom,“ uviedol s odvolaním sa na podporu Ruskom napadnutej Ukrajiny, ktorá prevláda medzi štátmi Európskej únie.
Vatikán uviedol, že široký priestor bol pri schôdzke venovaný najmä európskym otázkam, so „zvláštnym prihliadnutím na konflikt na Ukrajine a situáciu na Blízkom východe“.Čítajte viac Ďalší úder pre Rusko. Trump má v zálohe sankcie, ktoré zasiahnu banky a ropnú infraštruktúru
Na jar 2026 sa v Maďarsku konajú parlamentné voľby, kde bude mať Orbán zrejme silného súpera, Pétera Magyara a jeho zoskupenie Tisza. To vo väčšine prieskumov z poslednej doby vedie nad Orbánovou stranou Fidesz.
Budapešť mala hostiť summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o ukončení rusko-ukrajinskej vojny, vrcholná schôdzka bola však minulý týždeň odložená na neurčito.
Orbán bol naposledy vo Vatikáne tento rok v apríli, keď sa zúčastnil na smútočnom obrade za zosnulého pápeža Františka. Bývalý pápež ho navyše prijal vlani v decembri a v roku 2023 sa stretli počas pápežskej návštevy Maďarska. Prvú oficiálnu návštevu vo Vatikáne absolvoval Orbán v roku 2022, uviedla agentúra APA.