Orlová v šoku: muž zastrelil bývalú partnerku, potom obrátil zbraň proti sebe

V pondelok kriminalisti podľa portálu Novinky.cz konštatovali, že muž a žena, ktorých našli zastrelených v aute, boli bývalí partneri. Muž ženu zastrelil a potom spáchal samovraždu. Obaja boli v strednom veku. Podľa polície nebol muž držiteľom zbrojného preukazu.
„Ide o tragický prípad a na poskytnutie psychologickej starostlivosti a pomoci príbuzným boli privolaní krízoví interventi polície a zdravotníkov," uviedla hovorkyňa moravsko-sliezskej polície Soňa Štětínská.
„Je to citlivý, tragický prípad, bližšie informácie nebudeme s ohľadom na príbuzných a stav preverovania poskytovať," dodala hovorkyňa.