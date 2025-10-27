Pravda Správy Svet Rozľahlé Rusko sa mení na nevýhodu. Americký generál prirovnáva údery Ukrajiny k strategickým útokom druhej svetovej vojny

Rozľahlé územie Ruska sa podľa generála v zálohe a bývalého veliteľa spojeneckých síl NATO Wesleya Clarka v súčasnej vojne mení z výhody na nevýhodu, pretože Moskva je nútená presúvať čoraz viac zdrojov do protivzdušnej obrany, aby odrazila hlboké údery ukrajinských síl.

27.10.2025 17:50
Družba v plameňoch. Ukrajinské drony trafili najväčší uzol na ruskom území
Čerpaciu stanicu ruského ropovodu Družba v Brianskej oblasti zasiahli ukrajinské drony. Uviedol to zdroj webu Ukrajinská pravda v spravodajských službách Ukrajiny. / Zdroj: X/WarTranslated

„Možnosti úderov na nové ciele. V tom je tá výzva. Rusko tiež čelí svojim problémom. Kedysi obrovské územie bolo jeho výhodou, pretože útočníci sa nedokázali vysporiadať s jeho rozlohou. V modernej vojne už toto územie neposkytuje rovnakú výhodu. Naopak, mení sa na nevýhodu, pretože čoraz viac ruských zdrojov musí byť vynaložených na protivzdušnú obranu, aby zastavili hlboké údery,“ zhodnotil Clark pre Espreso TV.

Clark zároveň vyjadril podporu stratégie zamerania sa na petrochemický sektor Ruska, ktorú podľa neho vo veľkej miere vykonávajú ukrajinské sily.

„Zatiaľ sa zdá, že väčšina úsilia je efektívne smerovaná proti petrochemickému komplexu. To je rozumný krok. Pripomína to strategické útoky, ktoré Spojené štáty a Veľká Británia považovali za najúčinnejšie proti nacistickému Nemecku v druhej svetovej vojne. Moderné ozbrojené sily potrebujú ropu, plyn a mazivá. Útokom na tieto zdroje zasahujete priamo jadro schopnosti nepriateľa viesť vojnu,“ povedal Clark.

Rozdiel oproti druhej svetovej vojne

Upozornil na rozdiel oproti druhej svetovej vojne. „Rozdiel je v tom, že keď spojenci takto konali počas druhej svetovej, po týchto úderoch nasledovalo pozemné vylodenie, takže kampaň bola podporená len po obmedzený čas. Nevieme, aké časové rámce platia pre operácie na Ukrajine.“

V noci na 23. októbra 2025 zasiahli Ukrajinci strategický cieľ – rafinériu „Rjazaňský“, ktorá podľa Espreso TV zabezpečuje činnosť ruských ozbrojených síl. Rovnakého dňa bojovníci partizánskeho hnutia „Ateš“ vykonali diverznú akciu na strategickom úseku železnice pri obci Myslec v Čuvašskej republike, pripomína portál.

Poníženie ruskej PVO. Ukrajinský dron si sadol na Buk, viezol sa 15 km a nafotil vojakov - potom vybuchol
Útoky na energetické a petrochemické kapacity majú za cieľ oslabiť logistické a prevádzkové možnosti ruských síl tým, že vyčerpávajú ich schopnosť zásobovať a udržiavať vysokointenzívne vojnové operácie, uvádza dlhodobo ukrajinská armáda.

