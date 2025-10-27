Z Belgicka sa stáva narkoštát, uviedol v anonymnom liste antverpský sudca

Podľa neho kriminalita spojená s narkotikmi ohrozuje právny štát. V liste zverejnenom v pondelok 27. októbra na oficiálnych webových stránkach belgických súdov požiadal federálnu vládu o pomoc, informovala agentúra Belga a miestne médiá.
„To, čo sa deje v našom rezorte aj mimo neho, už nie je klasickým problémom kriminality. Čelíme organizovanej hrozbe, ktorá podkopáva naše inštitúcie,“ píše sa v liste. Belgická komisárka zodpovedná za drogovú kriminalitu Ine Van Wymerschová podľa autora uviedla, že premena na narkoštát už začala a zástupcovia justície tento názor zdieľajú.
Narkoštát podľa sudcu charakterizuje nelegálna ekonomika, korupcia a násilie, čo sú prvky, s ktorými sa belgický systém stretáva čoraz častejšie. „Rozsiahle mafiánske štruktúry sa v Belgicku pevne zakorenili a stali sa paralelnou mocou, ktorá ohrozuje nielen políciu, ale aj súdnictvo,“ napísal.
Autor listu, ktorý sa sám musel štyri mesiace skrývať kvôli vyhrážkam súvisiacim s vyšetrovaním drogových káuz, kritizoval nedostatočnú podporu zo strany federálnej vlády. Podľa neho chýba adekvátna ochrana nielen jemu, ale aj jeho kolegom v podobnej situácii. V liste vyzval vládu, aby prijala opatrenia na ochranu súdneho systému.
Server Politico napísal, že cez Antverpy, jeden z najväčších prístavov v Európe, prúdia nelegálne narkotiká do Belgicka aj ďalej na celý kontinent. Belgické hlavné mesto Brusel sa podľa médií v poslednom čase potýka so stále častejšími prestrelkami spojenými s obchodom s drogami. Za posledný rok ich podľa serveru zaznamenalo mesto 60.Čítajte viac Centrum EÚ sa ponorilo do chaosu. Bankrot, násilie a politická neistota ukazujú, že Brusel sa rozpadá
Belgický minister vnútra Bernard Quintin v reakcii na rastúci počet násilných incidentov spojených s drogami uviedol, že chce v uliciach Bruselu nasadiť vojakov. Predtým v tomto roku tiež belgická vláda schválila organizačné zmeny v bruselskej polícii, ktoré majú zefektívniť boj s rastúcim násilím.