Zelenskyj po porade velenia: Útoky v hĺbke Ruska sa rozšíria. Výrobcovia zbraní sú pripravení

„Analyzovali sme účinnosť našich úderov ďalekého dosahu za určité obdobie a dosiahnuté výsledky. Ruské spracovanie ropy už platí za vojnu hmatateľnú cenu a zaplatí ešte viac,“ napísal Zelenskyj o stanovení nových cieľov na sociálnej sieti Telegram.
Ukrajina aktívne využíva svoje drony ďalekého doletu a strely s plochou dráhou lety na napádanie strategicky dôležitých objektov v Rusku, poznamenal server RBK-Ukrajina. Pripomenul, že ukrajinské sily podľa generálneho štábu v noci na 23. októbra poškodili jednu z najväčších ruských rafinérií v Rjazani a o dva dni skôr britskými strelami Storm Shadow zasiahli v Brjanskej oblasti chemický závod vyrábajúci výbušniny a raketové palivo.
Ukrajinská armáda útoky na objekty ruského ropného priemyslu podniká od leta pravidelne a označuje ich za vojenské ciele zabezpečujúce potreby ruskej armády vo vojne proti Ukrajine.
Zelenskyj sa dnes zmienil aj o nových potrebách posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany v podmienkach, keď krajina čelí ruským útokom na infraštruktúru a energetické zariadenia. „Partneri majú potrebné systémy a je dôležité, aby ukrajinská diplomacia aktívnejšie pripravovala vhodné riešenia," poznamenal prezident.