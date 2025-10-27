Pravda Správy Svet Zelenskyj po porade velenia: Útoky v hĺbke Ruska sa rozšíria. Výrobcovia zbraní sú pripravení

Ukrajina rozšíri svoje útoky v hĺbke Ruska, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po porade vrchného velenia, na ktorom sa zúčastnili aj výrobcovia zbraní. Zelenskyj pripomenul, že za ruskú vojnu proti Ukrajine už platí konkrétnu cenu ruskej rafinérie, ktoré sa stali terčom ukrajinských úderov.

27.10.2025 18:52 , aktualizované: 19:12
„Analyzovali sme účinnosť našich úderov ďalekého dosahu za určité obdobie a dosiahnuté výsledky. Ruské spracovanie ropy už platí za vojnu hmatateľnú cenu a zaplatí ešte viac,“ napísal Zelenskyj o stanovení nových cieľov na sociálnej sieti Telegram.

Ukrajina aktívne využíva svoje drony ďalekého doletu a strely s plochou dráhou lety na napádanie strategicky dôležitých objektov v Rusku, poznamenal server RBK-Ukrajina. Pripomenul, že ukrajinské sily podľa generálneho štábu v noci na 23. októbra poškodili jednu z najväčších ruských rafinérií v Rjazani a o dva dni skôr britskými strelami Storm Shadow zasiahli v Brjanskej oblasti chemický závod vyrábajúci výbušniny a raketové palivo.

Ukrajinská armáda útoky na objekty ruského ropného priemyslu podniká od leta pravidelne a označuje ich za vojenské ciele zabezpečujúce potreby ruskej armády vo vojne proti Ukrajine.

Zelenskyj sa dnes zmienil aj o nových potrebách posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany v podmienkach, keď krajina čelí ruským útokom na infraštruktúru a energetické zariadenia. „Partneri majú potrebné systémy a je dôležité, aby ukrajinská diplomacia aktívnejšie pripravovala vhodné riešenia,“ poznamenal prezident.

