Západom Turecka otriaslo silné zemetrasenie, cítili ho aj v Istanbule

Západom Turecka v pondelok večer otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, uviedol úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií AFAD. Jeho hypocentrum sa nachádzalo v hĺbke takmer šesť kilometrov v okrese Sindirgi v provincii Balikesir. Prípadné obete ani materiálne škody bezprostredne nehlásili, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

27.10.2025 21:57
Zemetrasenie udrelo o 22.48 h miestneho času (20.48 h SEČ) severovýchodne od Sindirgi. Americký geologický úrad (USGS) jeho magnitúdu bezprostredne odhadol na 6,0 až 8,0.

Otrasy bolo podľa agentúry Anadolu cítiť v mnohých oblastiach na pobreží Marmarského a Egejského mora – aj v najväčšom tureckom meste Istanbul na severozápade alebo tiež v Izmire, ktorý leží na západe krajiny.

Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. V auguste pri zemetrasení s magnitúdou 6,1, ktoré udrelo taktiež v meste Sindirgi, zahynula jedna osoba a desiatky sa zranili.

Vo februári 2023 si otrasy s magnitúdou 7,8 na juhu Turecka – vôbec najničivejšie v jeho modernej histórii – vyžiadali viac než 53-tisíc obetí. Zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Ďalších 6000 ľudí prišlo o život v severných oblastiach susednej Sýrie. Desiatky tisíc ľudí utrpeli zranenia.

