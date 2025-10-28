ONLINE: Brusel stupňuje tlak na vlády, ktoré sa zdráhajú dať Ukrajine peniaze na vojnu, píše Politico

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 343 dní
7:06 Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zlikvidovala 17 ukrajinských dronov, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina podľa Moskvy útočila druhú noc po sebe a vyslala jeden z dronov aj smerom na ruskú metropolu. Podľa moskovského starostu Sergeja Sobjanina na mieste dopadu trosiek dronu zasahujú záchranné zložky.
Celkovo trinásť dronov bolo zostrelených nad Kalužskou oblasťou, tri nad Brjanskou oblasťou a jeden nad Moskovskou oblasťou.
Rusko, ako obvykle, neoznámilo podrobnosti o prípadných hmotných škodách. Gubernátor Brjanskej oblasti Alexander Bogomaz uviedol, že jeden človek zranený po útoku musel byť prevezený do nemocnice.
V pondelok ráno Rusko informovalo o 193 zostrelených ukrajinských dronoch, z toho viac ako tri desiatky mierili na Moskvu.
Tvrdenia ani jednej z bojujúcich strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu nezávisle overiť.
6:20 Európska únia stupňuje tlak na vlády, ktoré sa zdráhajú dohodnúť na financovaní vojnou zničenej Ukrajiny, a hovorí im, že ak nedonútia Rusko zaplatiť účet, budú to musieť urobiť samy, píše server Politico.
Európska komisia si je veľmi dobre vedomá toho, že jej plán B – spoločné pôžičky EÚ známe ako eurobondy – je na financovanie reparačnej pôžičky pre Kyjev vo výške 140 miliárd eur ešte neprijateľnejší ako jej myšlienka použiť zmrazené ruské štátne aktíva, ktorá minulý týždeň narazila na prekážku. Vlády, historicky nepriateľské voči veľkým výdavkom, najmä Nemecko a Holandsko, prezývané „šetrní“, sú zhnusené vyhliadkou na hromadenie väčšieho dlhu na daňových poplatníkov. Márnotratné krajiny, najmä Francúzsko a Taliansko, sú príliš zadlžené na to, aby si toho vzali na seba viac, uvádza Politico.
EÚ teraz bojuje s časom na dvoch frontoch. Po prvé, Ukrajine sa do konca marca zrejme minú peniaze. A po druhé, akékoľvek rozhodovanie by sa mohlo výrazne sťažiť, keďže Maďarsko sa snaží spojiť sily s Českom a Slovenskom a vytvoriť alianciu skeptickú voči Ukrajine. Existuje pocit, že buď teraz, alebo nikdy, uvádza Politico.
To znamená, že úradníci Komisie musia riešiť chúlostivé vyvažovacie akcie, aby presadili plán s aktívami, uviedli podľa serveru traja diplomati EÚ.
„Toto je diplomacia,“ povedal jeden z diplomatov, ktorý pozná plán a ktorý zostal anonymný, aby mohol slobodne o tom hovoriť. „Ponúknete ľuďom niečo, čo nechcú robiť, a tak prijmú inú možnosť.“
Druhý diplomat oboznámený so situáciou, rovnako odmietal plán B. „Myšlienka, že by eurobondy mohli byť vážne na stole, je jednoducho smiešna,“ povedal.
Hoci belgický predseda vlády Bart De Wever minulý týždeň na summite EÚ povedal svojim kolegom – lídrom, že Komisia podcenila zložitosť využívania ruských aktív a právny dominový efekt, ktorý by to mohlo mať v Belgicku, EÚ si nemyslí, že to vydrží po decembri, keď sa majú lídri opäť stretnúť.
‚Ruská‘ pôžička krytá aktívami sa uskutoční," povedal predstaviteľ EÚ. „Nie je otázkou či – ale kedy“.