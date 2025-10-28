Pravda Správy Svet Ďalší incident na európskom letisku: Dron zablokoval odlety a prílety v Španielsku

Ďalší incident na európskom letisku: Dron zablokoval odlety a prílety v Španielsku

Letisko Miguela Hernándeza v španielskom meste Alicante na juhovýchode krajiny v pondelok večer dočasne prerušilo lety po tom, čo v jeho okolí spozorovali dron. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a denníka La Vanguardia.

28.10.2025 06:51
debata (1)
Lety pozastavili o 21.40 h. Správca letiska prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov oznámil, že došlo k „pozastaveniu“ letov „kvôli prítomnosti dronu“. Niekoľko prichádzajúcich letov odklonili do Valencie a Murcie. Prevádzku letiska obnovili krátko po 23.00 h.

Európske letiská boli v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované z dôvodu údajných preletov dronov v ich blízkosti. K incidentom došlo v Litve, Nórsku alebo Nemecku. Niektorí predstavitelia z nich obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.

