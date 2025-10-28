Ďalší incident na európskom letisku: Dron zablokoval odlety a prílety v Španielsku

Lety pozastavili o 21.40 h. Správca letiska prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov oznámil, že došlo k „pozastaveniu“ letov „kvôli prítomnosti dronu“. Niekoľko prichádzajúcich letov odklonili do Valencie a Murcie. Prevádzku letiska obnovili krátko po 23.00 h.
Európske letiská boli v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované z dôvodu údajných preletov dronov v ich blízkosti. K incidentom došlo v Litve, Nórsku alebo Nemecku. Niektorí predstavitelia z nich obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.Čítajte viac Európa stavia múr proti dronom: Rutte odhalil nový spoločný plán NATO a EÚ