Japonská premiérka Takaičiová chce zaviesť „novú zlatú éru“ s USA, s Trumpom podpísali dohodu o vzácnych zeminách

„Chcela by som zaviesť novú zlatú éru japonsko-amerického spojenectva, v ktorej Japonsko aj Spojené štáty budú silnejšie a prosperujúcejšie,“ povedala Takaičiová pred začiatkom rokovaní.
Premiérka ocenila Trumpovu úlohu pri zabezpečení mieru medzi Kambodžou a Thajskom, ako aj za sprostredkovanie prímeria v Pásme Gazy. Takičiová pri tejto príležitosti oznámila, že Trumpa nominuje na Nobelovu cenu za mier.
Trump zdôraznil, že americko-japonské spojenectvo je mimoriadne silné a poznamenal, že Takaičiová, ktorá sa funkcie chopila minulý týždeň, bude podľa neho jednou z „najvýznamnejších premiérok“ Japonska. Vyzdvihol tiež zámer japonskej vlády posilniť svoje vojenské kapacity.
AFP pripomína, že Spojené štáty, ktoré majú v krajine nasadených viac ako 60.000 vojakov, požadujú, aby Tokio vynaložilo viac prostriedkov na vlastnú obranu. Takaičiová minulý týždeň oznámila, že chce urýchliť zvýšenie investícií do obrany a cieľ vynakladať na ňu dve percentá HDP by chcela dosiahnuť už koncom tohto fiškálneho roka.Čítajte viac Dúfajú Rusi, že si Trumpa kúpia? Ropné sankcie berú vážne
Po rokovaniach lídri spoločne odletia na základňu amerického námorníctva v Jokosuke, juhozápadne od Tokia, kde nastúpia na lietadlovú loď George Washington.
Americký prezident je na viacdňovej návšteve krajín východnej Ázie. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska, kde ho prijal cisár Naruhito. V stredu a vo štvrtok bude v Južnej Kórei, kde sa zúčastní na summite organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) a stretne sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.