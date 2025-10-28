Pravda Správy Svet Na severe Poľska objavili ohniská vtáčej chrípky. Zlikvidovať museli celé chovy hydiny

V okrese Ilawa na severe Poľska zaznamenali v uplynulých dňoch tri nové ohniská vtáčej chrípky a museli tam zlikvidovať viac než 100.000 kusov hydiny. Miestne úrady následne nariadili likvidáciu celých chovov a vytýčili okolo nich ochranné a nárazníkové zóny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

28.10.2025 11:05
Okresná lekárka veterinárnej správy v Ilawe Malgorzata Kalitowska uviedla, že tam, kde to bolo možné, chovatelia hydiny preventívne pristúpili k porážke zdravých zvierat, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Dodala, že vzhľadom na geografické podmienky a hustotu chovov sa vtáčia chrípka v tomto regióne objavuje pravidelne.

„Keďže sme hydinárskym centrom, chovatelia si uvedomujú potrebu prísne dodržiavať sanitárne režimy, aby sa choroba nešírila. Pri takom množstve zvierat predstavuje jej výskyt vážne problémy pre farmárov,“ povedala Kalitowska. Podľa nej niektoré farmy v regióne disponujú aj viacposchodovými kurínmi.

okrese Ilawa pôsobí vyše 100 hydinárskych fariem a liahnisk, čo z neho robí jedno z hlavných centier poľského hydinárstva. Od začiatku roka bolo vo Varminsko-mazurskom vojvodstve zaznamenaných už 22 ohnísk vtáčej chrípky.

