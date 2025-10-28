Na severe Poľska objavili ohniská vtáčej chrípky. Zlikvidovať museli celé chovy hydiny

Okresná lekárka veterinárnej správy v Ilawe Malgorzata Kalitowska uviedla, že tam, kde to bolo možné, chovatelia hydiny preventívne pristúpili k porážke zdravých zvierat, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Dodala, že vzhľadom na geografické podmienky a hustotu chovov sa vtáčia chrípka v tomto regióne objavuje pravidelne.Čítajte viac Vtáčia chrípka na Slovensku: Vírus potvrdili v dvoch lokalitách
„Keďže sme hydinárskym centrom, chovatelia si uvedomujú potrebu prísne dodržiavať sanitárne režimy, aby sa choroba nešírila. Pri takom množstve zvierat predstavuje jej výskyt vážne problémy pre farmárov,“ povedala Kalitowska. Podľa nej niektoré farmy v regióne disponujú aj viacposchodovými kurínmi.
okrese Ilawa pôsobí vyše 100 hydinárskych fariem a liahnisk, čo z neho robí jedno z hlavných centier poľského hydinárstva. Od začiatku roka bolo vo Varminsko-mazurskom vojvodstve zaznamenaných už 22 ohnísk vtáčej chrípky.