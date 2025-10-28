Na Jamajke sa očakáva katastrofa: čelí najhoršiemu hurikánu za posledné storočie

„Na Jamajke sa očakáva katastrofická situácia,“ uviedla meteorologička WMO Anne-claire Fontanová na tlačovej konferencii v Ženeve. „Rozhodne to bude najsilnejšia búrka, ktorá postihne Jamajku za posledné storočie,“ dodala.
Hurikán podľa Červeného kríža postihne minimálne 1,5 milióna ľudí. „Toto číslo je však značne podhodnotené, pretože dopady na obyvateľstvo budú zahŕňať narušenie základných služieb, narušenie trhov a samozrejme aj zablokovanie ciest. To znamená, že celá populácia by mohla byť takýmto spôsobom nejakým spôsobom postihnutá,“ uviedol na tlačovej konferencii Necephor Mghendi, vedúci delegácie Medzinárodnej federácie Červeného kríža.
Hurikán najsilnejšej piatej kategórie Melissa postupuje severným Karibikom smerom k Jamajke a na tomto ostrove si vyžiadal už tri obete na životoch. Spolu s tromi mŕtvymi na Haiti a jedným v Dominikánskej republike má Melissa už sedem obetí. Podľa predpovedí sa na Jamajke dajú počas dneška očakávať katastrofálne a život ohrozujúce záplavy a početné zosuvy pôdy a ľudia by mali vyhľadať bezpečný úkryt a nevychádzať.