Pravda Správy Svet Na Jamajke sa očakáva katastrofa: čelí najhoršiemu hurikánu za posledné storočie

Na Jamajke sa očakáva katastrofa: čelí najhoršiemu hurikánu za posledné storočie

Hurikán Melissa bude podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) najhorší, ktorý postihol Jamajku za posledné storočie. Až v utorok dosiahne na pevninu, budú ho podľa predpovedí sprevádzať poryvy vetra s rýchlosťou až 300 kilometrov za hodinu a hrozia bleskové záplavy a zosuvy pôdy. Podľa Červeného kríža živel na Jamajke postihne odhadom 1,5 milióna ľudí.

28.10.2025 11:47
Jamaica Extreme Weather Foto: ,
Upratovač v nedeľu 26. októbra 2025 umýva podlahu na medzinárodnom letisku Normana Manleyho v Kingstone na Jamajke, ktoré bolo uzavreté pred očakávaným príchodom hurikánu Melissa.
debata

„Na Jamajke sa očakáva katastrofická situácia,“ uviedla meteorologička WMO Anne-claire Fontanová na tlačovej konferencii v Ženeve. „Rozhodne to bude najsilnejšia búrka, ktorá postihne Jamajku za posledné storočie,“ dodala.

Hurikán podľa Červeného kríža postihne minimálne 1,5 milióna ľudí. „Toto číslo je však značne podhodnotené, pretože dopady na obyvateľstvo budú zahŕňať narušenie základných služieb, narušenie trhov a samozrejme aj zablokovanie ciest. To znamená, že celá populácia by mohla byť takýmto spôsobom nejakým spôsobom postihnutá,“ uviedol na tlačovej konferencii Necephor Mghendi, vedúci delegácie Medzinárodnej federácie Červeného kríža.

Florida: Tornádo sa prehnalo nad diaľnicou
Video

Hurikán najsilnejšej piatej kategórie Melissa postupuje severným Karibikom smerom k Jamajke a na tomto ostrove si vyžiadal už tri obete na životoch. Spolu s tromi mŕtvymi na Haiti a jedným v Dominikánskej republike má Melissa už sedem obetí. Podľa predpovedí sa na Jamajke dajú počas dneška očakávať katastrofálne a život ohrozujúce záplavy a početné zosuvy pôdy a ľudia by mali vyhľadať bezpečný úkryt a nevychádzať.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #hurikán #jamajka #WMO #hurikán Melissa
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"