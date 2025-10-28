Moskva vojnu nevyhrá, tvrdia americkí tajní. Odhalili štyri slabiny, ktoré ničia ruské šance na víťazstvo

Denník tvrdenie odôvodňuje informáciami od dvoch vysoko postavených zdrojov amerických spravodajských služieb, ktoré hovorili pod podmienkou anonymity.
„Väčšina americkej spravodajskej komunity sa domnieva, že Putin stále verí, že môže konflikt na Ukrajine vyhrať, realita je však úplne iná,“ citoval La Stampa svoje zdroje. Podľa nich sa do hodnotenia premietajú štyri kľúčové slabiny Moskvy: masívne nasadzovanie záložníkov, prehlbujúce sa ekonomické problémy, neefektívny a nákladný postup na fronte a technologické vylepšenia ukrajinských zbraní a schopností.
Záložníci a problémy s náborom
Analytici dostali informáciu o zajatí ruského vojaka, ktorý bol v uniforme iba dvanásť dní — udalosti, ktorá má podľa zdrojov ilustrovať ťažkosti s rýchlym vybavením a výcvikom nových síl. La Stampa pripomína aj právnu úpravu z 13. októbra, ktorá umožnila nasadzovať záložníkov mimo Ruska (spomína sa hlavne Sumská a Charkovská oblasť) a vytvorenie „špeciálnych tímov záložníkov“ s očakávaným výcvikom do dvoch mesiacov. „Zdá sa však, že ani táto lehota nie je vždy dodržiavaná. Príbeh zajatého vojaka je ilustratívny,“ cituje denník.
Rusko podľa zdrojov dokázalo v prvom štvrťroku 2025 naverbovať 90-tisíc ľudí, potom toto tempo začalo klesať. Za rok 2025 sa doposiaľ naverbovalo iba 292-tisíc záložníkov.
Ekonomika
Ekonomická situácia podľa zdrojov výrazne zaťažuje ruské vojnové úsilie. Medzinárodný menový fond odhadol rast ruskej ekonomiky pre rok 2024 na iba 0,6 %. Náklady na konflikt podľa denníka predstavujú približne 150 miliárd dolárov a financujú sa predovšetkým z predaja ropy a plynu. V krajine panuje „ekosystém" s infláciou stabilne nad 10 % a úrokovými sadzbami na úrovni 17 %. La Stampa citovala analytika, podľa ktorého „je to kombinácia, ktorá je krátkodobo neudržateľná."
Postup na fronte je príliš nákladný
Ďalším argumentom spravodajských služieb je, že ruské straty na bojisku sú „neúmerné“ dosiahnutým ziskom. La Stampa opisuje prípady, keď sa ruské tanky a obrnené vozidlá zasekli v blate a boli zničené ukrajinskými silami — v jednom incidente bolo zničených až 16 vozidiel. Podľa správy amerických analytikov „obrovské ruské úsilie je absolútne neúmerné ziskom na bojisku“ a to podľa nich robí situáciu „neudržateľnou v strednodobom a dlhodobom horizonte“.
Technologický náskok Ukrajiny
Posledný z hodnotených faktorov je technologický pokrok Ukrajiny. La Stampa zdôrazňuje, že Kyjev takmer dosiahol nezávislosť domáceho obranného priemyslu, pričom kapacita výroby dronov sa zdvojnásobila z 1,5 milióna na 3 milióny. Navyše bol predstavený nový pozemný raketový systém Flamingo. Ten má podľa vyjadrení dolet 3 000 kilometrov, hmotnosť 1 150 kilogramov, riadenie cez GPS a udávanú presnosť zásahu 14 metrov. Oficiálne bol predstavený 18. augusta a plná výrobná kapacita má odštartovať vo februári nasledujúceho roka.
Analytici síce poznamenávajú, že Flamingo má aj slabiny — je „radarovo sledovateľný“ a nelieta vysokou rýchlosťou či veľkej výške — no La Stampa pripomína, že „nechajme bokom tomahawky, ktoré sú samozrejme dôležité… ale Flamingo by Kyjevu umožnilo udrieť hlboko do Ruska.“