Ide o prvú oficiálnu návštevu Nawrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie 6. augusta. Poľský prezident sa už skôr v septembri stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim na zasadnutí OSN v New Yorku.
Poľský prezident Karol Nawrocki navštívi Slovensko
Poľský prezident Karol Nawrocki uskutoční v stredu 5. novembra oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa oznámenia kancelárie prezidenta.