Pravda Správy Svet Poľský prezident Karol Nawrocki navštívi Slovensko

Poľský prezident Karol Nawrocki navštívi Slovensko

Poľský prezident Karol Nawrocki uskutoční v stredu 5. novembra oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa oznámenia kancelárie prezidenta.

28.10.2025 14:02
debata

Ide o prvú oficiálnu návštevu Nawrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie 6. augusta. Poľský prezident sa už skôr v septembri stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim na zasadnutí OSN v New Yorku.

Kaliňák sa vyjadril k dronovému incidentu nad územím Poľska
Video
Zdroj: TASR
nawrocki Čítajte viac Varšava chce "atómový dáždnik". Poľský prezident otvorene hovorí o jadrovom programe NATO
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Slovensko #štátna návšteva #Karol Nawrocki
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"