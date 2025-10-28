Pravda Správy Svet Muž v Taliansku si odstránil sledovací náramok a brutálne zabil bývalú partnerku

Muž zatknutý v noci za dobodanie bývalej partnerky v meste Castelnuovo del Garda neďaleko Verony si odstránil elektronický náramok, ktorý mu mal zabrániť priblížiť sa k nej na menej ako 500 metrov, uviedla v utorok prokurátora. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.

Podozrivý 41-ročný Brazílčan Reis Pedroso nosil elektronický náramok po predchádzajúcom útoku a zatknutí v apríli. Jeho 33-ročná obeť Jessica Stapazzolo Custodio de Lima tiež pochádzala z Brazílie.

Prokuratúra vo Verone uviedla, že obeť bola zabitá „nešpecifikovaným, ale obrovským počtom bodných rán“. Podľa nemenovaných zdrojov Pedroso po vražde zavolal karabinierom s tým, že sa chce zabiť.

Taliansko sa snaží zmierniť dôsledky rodovo podmieneného násilia. V júli tamojší Senát jednomyseľne schválil návrh zákona, ktorý robí z vraždy ženy (femicídy) špecifický trestný čin v talianskom trestnom práve. Doživotným väzením trestá každého, kto spôsobí smrť ženy na základe „diskriminácie alebo nenávisti voči obeti z dôvodu, že je žena, alebo ak je trestný čin zameraný na potlačenie výkonu práv, slobôd alebo osobnosti ženy“.

Návrh zákona stanovuje nové podmienky pre odsúdených za zavraždenie žien, posilňuje povinnosti pre vzdelávacie a osvetové iniciatívy na boj proti rodovo podmienenému násiliu. Návrh zákona bol postúpený do dolnej snemovne na konečné schválenie.

