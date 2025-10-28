Pravda Správy Svet Letecké nešťastie v Keni: po zrútení lietadla hlásia mŕtvych. Väčšinu obetí tvoria Maďari

V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara. Nehodu neprežilo 11 ľudí, zväčša cudzincov, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

28.10.2025 14:30
Keňa, pád lietadla Foto:
Miesto havárie lietadla neďaleko Diani v Keni v utorok 28. októbra 2025.
Lietadlo sa zrútilo v hornatej a zalesnenej oblasti približne 40 kilometrov od regionálneho letiska Diani. Na mieste nešťastia zasahujú záchranné zložky a viac informácií zverejnia neskôr.

Letecká spoločnosť Mombasa Air Safari uviedla, že na palube cestovalo 11 ľudí – osem Maďarov, dvaja Nemci a pilot z Kene. Príčina nehody sa stále vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).

Prírodná rezervácia Masai Mara je obľúbenou turistickou destináciou. Známa je napríklad každoročnou masovou migráciou pakoní z národného parku Serengeti v Tanzánii.

V auguste sa na okraji kenskej metropoly Nairobi zrútilo lietadlo africkej humanitárnej organizácie Amref. Nehodu neprežili šiesti ľudia a dvaja utrpeli zranenia.

Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Naša úprimná sústrasť rodinám Maďarov, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Keni,“ napísal Orbán.

Premiér v príspevku oznámil, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kontaktoval kenské úrady a zamestnanci ministerstva zahraničných vecí poskytnú postihnutým rodinám všetku možnú pomoc.

