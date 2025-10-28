Letecké nešťastie v Keni: po zrútení lietadla hlásia mŕtvych. Väčšinu obetí tvoria Maďari

Lietadlo sa zrútilo v hornatej a zalesnenej oblasti približne 40 kilometrov od regionálneho letiska Diani. Na mieste nešťastia zasahujú záchranné zložky a viac informácií zverejnia neskôr.
Letecká spoločnosť Mombasa Air Safari uviedla, že na palube cestovalo 11 ľudí – osem Maďarov, dvaja Nemci a pilot z Kene. Príčina nehody sa stále vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).
Prírodná rezervácia Masai Mara je obľúbenou turistickou destináciou. Známa je napríklad každoročnou masovou migráciou pakoní z národného parku Serengeti v Tanzánii.
V auguste sa na okraji kenskej metropoly Nairobi zrútilo lietadlo africkej humanitárnej organizácie Amref. Nehodu neprežili šiesti ľudia a dvaja utrpeli zranenia.
Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Naša úprimná sústrasť rodinám Maďarov, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Keni,“ napísal Orbán.
Premiér v príspevku oznámil, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kontaktoval kenské úrady a zamestnanci ministerstva zahraničných vecí poskytnú postihnutým rodinám všetku možnú pomoc.