Západu ponúkol záruky. Nechceme nikoho napadnúť, tvrdí Lavrov a stretol sa s poradcom Pellegriniho

„Opakovane sme povedali, že sme nemali a nemáme v úmysle zaútočiť na žiadneho súčasného člena NATO alebo EÚ,“ povedal Lavrov v prejave na 3. minskej medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti, ktorá sa konala v bieloruskej metropole, informovala agentúra DPA.
Lavrov dodal, že Rusko je pripravené „zakotviť túto pozíciu v budúcich bezpečnostných zárukách pre túto časť Eurázie“.
Podľa DPA Lavrov zakomponoval tento návrh do prejavu, v ktorom do značnej miery opakoval kritiku Moskvy voči západným mocnostiam.Čítajte viac Putin panikári a odporcov obviňuje z prípravy prevratu. Rusko sa začína rúcať, píše The Daily Telegraph
Povedal, že zmysluplný dialóg s lídrami krajín EÚ je nemožný, pretože odmietajú „skutočné kolektívne bezpečnostné záruky“. Podľa DPA to má znamenať záruky nielen proti Rusku, ale aj s ním v prípade ukončenia vojny na Ukrajine.
Ruský minister zahraničných vecí konštatoval, že Moskva je proti premene Eurázie „na léno NATO“. Podľa Lavrova sa NATO snaží „vybojovať si miesto v Tichomorí, čím podkopáva samotné základy regionálnej bezpečnostnej architektúry, ktorá sa desaťročia budovala okolo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)“. Podľa Lavrova cieľom tohto prístupu je „obmedziť Čínu, izolovať Rusko a konfrontovať KĽDR.“
Ruská vojna proti Ukrajine, ktorú nariadil prezident Vladimir Putin, otriasla európskou bezpečnostnou architektúrou a snahy o jej ukončenie vyvolali otázky o tom, ako by sa Ukrajina mohla chrániť pred potenciálnymi budúcimi útokmi Ruska, konštatovala DPA.
Na konferencii v Minsku sa zúčastnili delegácie zo 48 krajín spolu so zástupcami siedmich medzinárodných organizácií. Medzi zahraničnými hosťami bola severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej maďarský kolega Péter Szijjártó.
Poradca prezidenta SR Kubiš rokoval s Lavrovom
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov rokoval v utorok v Minsku s poradcom prezidenta SR pre zahraničnú politiku Jánom Kubišom. Počas stretnutia zdôraznili význam udržiavania kontaktov a rozvoja spolupráce v ekonomickej, kultúrnej a humanitárnej oblasti, ako aj medziparlamentného dialógu, informovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou TASS, píše TASR.
Obaja diplomati si okrem toho „vymenili názory na medzinárodné otázky spoločného záujmu“, poznamenalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Schôdzka Lavrova a Kubiša sa konala na okraj 3. minskej medzinárodnej konferencie o eurázijskej bezpečnosti. Na tejto konferencii v Minsku sa zúčastnili delegácie zo 48 krajín spolu so zástupcami siedmich medzinárodných organizácií. Medzi zahraničnými hosťami bola severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej maďarský kolega Péter Szijjártó.