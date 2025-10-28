Pravda Správy Svet Prímerie zrušené: Netanjahu nariadil armáde okamžité a mohutné útoky na Pásmo Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok nariadil armáde, aby okamžite vykonala intenzívne útoky na Pásmo Gazy, kde je v súčasnosti v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V utorok to oznámila kancelária Netanjahua po tom, čo premiér obvinil Hamas z porušenia prímeria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

28.10.2025 17:30 , aktualizované: 18:00
Po dvoch rokov v rukách teroristov konečne doma. Hamas prepustil izraelských rukojemníkov
Video
Hamas 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael zadržal 251 ľudí. Niektorých postupne prepustil, ale viacerí zomreli. Nakoniec zostalo v Gaze 48 rukojemníkov, z nich 20 živých, ktorí sa po dvoch rokoch mohli konečne zvítať so svojimi blízkymi. Zdroj: IDF

„Po bezpečnostných konzultáciách premiér Netanjahu nariadil armáde, aby okamžite uskutočnila mohutné útoky na Pásmo Gazy,“ uviedol úrad premiéra vo vyhlásení.

Predseda izraelskej vlády v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria. Ako dôvod uviedol, že militantné hnutie v pondelok v rámci dohody o prímerí odovzdalo časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023.

Agentúra AP informuje, že oznámenie o útokoch na palestínsku enklávu prišlo krátko po tom, čo Izrael uviedol, že militanti Hamasu spustili streľbu na izraelské jednotky v Rafahu juhu Pásma Gazy.

V Pásme Gazy sa naďalej nachádza 13 tiel rukojemníkov, ktoré má Hamas podľa podmienok prímeria vrátiť Izraelu. Ozbrojené krídlo Hamasu – Brigády Izzadína al-Kassáma – v utorok ešte pred vyhlásením Netanjahuovej kancelárie oznámilo, že o 19.00 h SEČ odovzdajú ostatky ďalšieho rukojemníka. Hamas však v reakcii na najnovší vývoj avizoval, že odovzdanie ostatkov tohto rukojemníka sa odkladá.

Dohoda o prímerí v Pásme Gazy nadobudla platnosť 10. októbra. Pozastavila intenzívne útoky izraelskej armády, ktoré si za dva roky vojny vyžiadali viac ako 68 500 obetí na životoch a spustošili takmer celé palestínske územie. Túto vojnu vyvolal útok militantov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí a ďalších 251 militanti zajali a odvliekli do Pásma Gazy.

