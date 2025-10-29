Deti za mrežami? Vo Švédsku chcú trestať už aj 13-ročných. Gangy ich totiž využívajú ako nájomných vrahov

„Zločinecké siete deti bezohľadne zneužívajú na páchanie závažných trestných činov. Vláda preto podniká rázne kroky proti tomuto cynickému typu vykorisťovania, na ochranu tých detí aj ich potenciálnych obetí,“ zdôvodnil nedávno v prejave švédsky premiér.
Aj podľa ministra spravodlivosti Gunnara Strömmera je to nutné, aby sa spoločnosť mohla chrániť a súčasne pomáhala deťom dostať sa zo šikmej plochy späť do normálneho života. Vládny návrh podporujú i niektorí opoziční politici.
„Keď 13– či 14-ročné deti pobehujú s automatickými zbraňami, spoločnosť na to musí reagovať plnou silou. Aby mohla chrániť ostatných, musí mať možnosť ich zavrieť,“ obhajoval opatrenie podpredseda Švédskych demokratov (SD) Henrik Vinge, ktorý vyštudoval právo a istý čas pracoval ako väzenský dozorca.
Jeho nacionalistická strana presadzuje tvrdý postup proti narastajúcej kriminalite. So znížením trestnej zodpovednosti pre závažné trestné činy súhlasia i sociálni demokrati, no uprednostňujú to ako dočasné riešenie s hranicou od 14 rokov.Čítajte viac Švédske gangy čoraz častejšie verbujú deti ako nájomných vrahov
Malí zabijaci
Vo Švédsku už od roku 1902 platí, že trestnú zodpovednosť majú mladiství starší ako 15 rokov. Vychádza sa z toho, že za svoje činy nemôžu byť zodpovedné deti, ktoré nedosiahli duševnú zrelosť.
To znamená, že ak sa dnes dopustia zločinu deti pred dovŕšením 15 rokov, nemožno ich súdiť, a teda ani poslať do nápravného zariadenia. Na porovnanie: podľa slovenského práva je trestne zodpovedná už osoba staršia ako 14 rokov (s výnimkou trestného činu sexuálneho zneužívania).
Hranicu 14 rokov zaviedli v mnohých európskych krajinách, ale niektoré štáty stíhajú aj mladšie deti.
Vo Francúzsku platí trestná zodpovednosť už od 13 rokov, rovnakú hranicu pre závažné zločiny majú i v Poľsku, no napríklad v Holandsku a Belgicku možno trestne stíhať aj 12-ročné a v Anglicku či vo Švajčiarsku dokonca 10-ročné deti (tresty odňatia slobody môžu vo Švajčiarsku dostať len mladiství starší ako 15 rokov). Pri súdoch s neplnoletými sa však prihliada na vek, a preto im znižujú trestné sadzby.Čítajte viac Švédsky premiér si po vlne násilia predvolal vedenie armády i polície: Budeme na gangy poľovať
Návrh švédskej vlády nie je teda v Európe až taký výnimočný. Krajinu navyše už desať rokov trápia časté prestrelky a výbuchy súvisiace s organizovaným zločinom, pričom nárast mladistvých páchateľov je výrazný najmä od roku 2023.
Vládni politici argumentujú, že počet podozrení z trestných skutkov voči osobám mladším ako 15 rokov sa za poslednú dekádu zdvojnásobil.
Z vraždy, napomáhania vražde alebo z pokusu o vraždu bolo len v prvej polovici minulého roka podozrivých až 93 detí vo veku do 15 rokov, čo je trojnásobný nárast oproti rovnakému obdobiu predošlého roka.
Podľa Kristerssona je hlavným dôvodom to, že sa zločinecké gangy naučili využívať beztrestnosť detských páchateľov, ktorých verbujú prostredníctvom sociálnych sietí a nasadzujú ich ako nájomných vrahov. Polícia odhaduje, že aktívnymi členmi zločineckých skupín bolo vlani asi 1 700 osôb vo veku do 18 rokov.Čítajte viac Situácia s gangmi vo Švédsku sa podľa polície začína po desiatich rokoch zlepšovať
Švédska vláda zložená z Kristerssonových konzervatívcov Umiernenej strany, kresťanských demokratov a liberálov, sa problémom zaoberá už od roku 2023, keď začala preverovať možnosti zníženia veku trestnej zodpovednosti.
V januári tohto roka poverení experti vydali záverečnú správu, kde ako riešenie odporučili, aby za obzvlášť závažné trestné činy boli zodpovedné už 14-ročné deti.
Väzenie pre deti
V pondelok kabinet napokon predstavil dlho očakávaný návrh zákona, podľa ktorého by sa mal vek trestnej zodpovednosti znížiť až na 13 rokov. Opatrenie by malo byť – aspoň zatiaľ – dočasné, obmedzené na obdobie piatich rokov, a vzťahovať by sa malo iba na ťažké zločiny, ako sú vraždy či bombové útoky.
Pre odsúdené deti sa zároveň pripravujú nové špeciálne oddelenia v rôznych väzniciach – šesť pre chlapcov a dve pre dievčatá. Rezort spravodlivosti predpokladá, že spočiatku v nich treba počítať s približne 100 až 150 miestami pre väzňov vo veku od 13 do 17 rokov.
Staršie a mladšie deti by však boli oddelené a všetko sa má zariadiť tak, aby to bolo v súlade so zákonom a Dohovorom OSN o právach dieťaťa.Čítajte viac Škandinávia už migrantov neláka, ale odrádza. S ústretovosťou je koniec
Návrh napriek tomu vyvolal ostrú kritiku z radov viacerých politikov, právnikov, obhajcov ľudských práv i ďalších odborníkov, pochybnosti zazneli aj z niektorých úradov a organizácií.
„Znie to proaktívne, no potláča to symptómy, zatiaľ čo sa zatvárajú oči pred skutočnými príčinami,“ zhodnotila pre švédsku agentúru TT detská ombudsmanka Juno Blomová.
Plánovanú reformu odmieta i opozičná strana Zelených, podľa ktorej porušuje detské práva zaručené dohovorom OSN. „Je to vyslovene zlá politika. Nechráni ani deti, ani spoločnosť,“ uviedla pre televíziu SVT poslankyňa Ulrika Westerlundová.
Liberáli z opozičnej Strany stredu zase upozorňujú, že ľudia mladší ako 15 rokov nie sú natoľko vyspelí, aby mohli niesť trestnú zodpovednosť. Skôr ako väzenie vraj potrebujú špeciálnu starostlivosť.
Švédska organizácia Detské práva v spoločnosti (BRIS) v stanovisku pripomenula, že navrhnuté kroky by sa mohli ukázať ako kontraproduktívne. Existuje totiž riziko, že zločinecké gangy jednoducho začnú verbovať ešte mladšie deti.
V podobnom duchu sa vyjadrilo tiež 26 prokurátorov, ktorí proti plánovanej zmene protestovali v článku pre denník Dagens Nyheter.
V príspevku varovali, že to môže porušovať zásady právnej ochrany detí a násilie kriminálnych bánd to aj tak neobmedzí. „Zločinecké gangy, ktoré zneužívajú deti, nepoznajú minimálny vek. Nemôže už desaťročné dieťa nosiť zbraň?“ spýtali sa.