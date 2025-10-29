ONLINE: Tretí deň za sebou leteli drony na Moskvu. Balóny pašerákov nad Litvou rieši aj NATO

6:17 Severoatlantická aliancia (NATO) v utorok vyjadrila podporu Litve po tom, čo niekoľko balónov naplnených pašovanými cigaretami opakovane preniklo do jej vzdušného priestoru z územia Bieloruska. Vilnius tieto incidenty označil za hybridný útok a v reakcii uzavrel svoje posledné dva hraničné priechody s Bieloruskom. Informuje o tom agentúra AFP.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že o situácii hovoril s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom. „NATO stojí pevne pri Litve – vrátane zaisťovania bezpečnosti vzdušného priestoru, ktoré v súčasnosti zabezpečujú Španielsko a Maďarsko, ako aj sily NATO pod vedením Nemecka,“ napísal na sociálnej sieti X.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila incident za „hybridnú hrozbu“ a uistila, že Európska únia stojí pri Litve. „Ide o destabilizáciu. Ide o provokáciu,“ uviedla na sieti X s tým, že Európa by mala urýchliť opatrenia na posilnenie svojej východnej hranice.
Litovská premiérka Inga Ruginiené v pondelok oznámila, že armáda dostala povolenie zostreľovať balóny pašerákov cigariet z Bieloruska. Dodala, že nečinnosť bieloruských úradov pri vyšetrovaní incidentu ju vedie k presvedčeniu, že na ňom mali podiel samotné bieloruské orgány.
Podľa bieloruskej opozície predstavuje čierny trh s tabakovými výrobkami významný zdroj príjmov pre vládu prezidenta Alexandra Lukašenka. Bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov odmietol obvinenia Litvy a označil ich za „provokáciu“ zameranú na ospravedlnenie „opatrení proti Bielorusku a proti Rusku“.
Lukašenko v utorok reagoval slovami, že rozhodnutie Litvy uzavrieť spoločnú hranicu je „šialený podvod“. Zároveň obvinil Vilnius z vedenia hybridnej vojny proti Bielorusku.
6:15 Rusko v utorok večer zostrelilo sto ukrajinských dronov, z ktorých štyri sa pohybovali nad oblasťou metropoly Moskvy. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého ďalšie bezpilotné lietadlá útočili v oblastiach susediacich s hlavným mestom. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin po už treťom dni útokov na mesto uviedol, že na miesto dopadu trosiek dronov vyrazili záchranné zložky.
Najintenzívnejšiemu útoku čelila podľa ministerstva Brjanská oblasť, kde bolo zostrelených 46 bezpilotných strojov. Ďalších deväť zlikvidovala protivzdušná obrana nad Rostovskou oblasťou, po štyroch nad Kalužskou a Tulskou oblasťou a jeden nad Kurskou oblasťou.
V Moskve kvôli útokom rovnako ako v posledných dňoch museli krátko uzavrieť letisko Domodedovo a Žukovskij.
Ukrajina, ktorá sa už štvrtý rokom bráni ruskej agresii, väčšinou svoje útoky smeruje na vojenské či energetické objekty. Kyjev sa zároveň útokmi v hĺbke ruského územia snaží ukázať obyvateľom Ruska, že vojna, ktorú vyvolal ich prezident Vladimir Putin, sa ich bezprostredne týka.
Obete z radov ruských civilistov sú hlásené veľmi zriedka, výrazne menej ako v prípade ukrajinských civilistov pri ruských útokoch. Tvrdenie ani jednej z bojujúcich strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu nezávisle overiť.