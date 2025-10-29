Trump sa nechystá tretíkrát kandidovať: Nedovoľuje mi to zákon. Škoda

„Ak si to prečítate, je to celkom jasné. Nemám dovolené kandidovať. To je veľká škoda,“ povedal podľa Reuters Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu počas cesty do Južnej Kórey. Podľa agentúry AFP vyhlásil, že „uvidíme, čo sa stane“ a že je na vrchole popularity v prieskumoch.
Sedemdesiatdeväťročný prezident, ktorý začal svoj druhý štvorročný mandát tento rok v januári, doteraz priamo nevylúčil, že by sa o tretí mandát mohol uchádzať, posledné dni však podľa Reuters naznačujú možnú zmenu.
Republikánsky šéf Snemovne reprezentantov Mike Johnson podľa Reuters v utorok vyhlásil, že sa s Trumpom o téme rozprával a že nie je žiadna uskutočniteľná cesta k tomu, aby republikáni prijali ústavný dodatok umožňujúci Trumpovi znovu kandidovať.
Trumpovo prvé funkčné obdobie trvalo od januára 2017 do januára 2021. O druhý mandát sa uchádzal vo voľbách v novembri 2020, keď ho porazil demokrat Joe Biden, avšak Trump dodnes tvrdí, že tieto voľby boli zmanipulované. Tretíkrát sa o prezidentskú funkciu uchádzal vlani, keď porazil demokratku Kamalu Harrisovú. Jeho súčasné funkčné obdobie by sa malo skončiť v januári 2029.
Trump a jeho spojenci o potenciálnom treťom funkčnom období existujúceho šéfa Bieleho domu hovorili opakovane. Podľa 22. dodatku americkej ústavy ale nesmie byť nikto zvolený za prezidenta viac ako dvakrát. Zmena ústavy je pritom náročný a komplikovaný proces. Trumpov niekdajší poradca a konzervatívny komentátor Steve Bannon nedávno vzbudil rozruch, keď v rozhovore s denníkom The Economist naznačil, že existuje plán, ako zabezpečiť Trumpovo zotrvanie v prezidentskom úrade.
„Podľa mňa to nejde,“ povedal teraz Johnson k zmene ústavy. K nej by boli potrebné dve tretiny hlasov v Kongrese, ktoré republikáni nemajú, a tiež súhlas troch štvrtín amerických štátov. „Myslím, že to prezident vie, bavili sme sa o obmedzeniach v ústave,“ dodal.
Čiapky s volebným heslom Trump 2028, ktoré si vo veľkom kupujú prezidentovi priaznivci, sú podľa Johnsona len politickým divadlom, z ktorého sú nahnevaní konkurenční demokrati.