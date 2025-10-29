Trump počas cesty do Južnej Kórei naznačil skoré stretnutie s Kimom. Raketový test KĽDR zľahčoval

„V určitom momente sa stretneme. Harmonogram je veľmi nabitý… Vrátime sa a v nie príliš vzdialenej budúcnosti sa stretneme so Severnou Kóreou,“ uviedol Trump počas letu z Tokia.
Trumpove vyhlásenia prišli deň po tom, čo Severná Kórea oznámila, že v utorok uskutočnila test strategických riadených striel typu zem–more v Žltom mori. K odpáleniu rakiet tak došlo len krátko pred príchodom amerického prezidenta na návštevu Južnej Kórey.
Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA boli strely odpálené vertikálne zo Žltého mora a leteli viac ako dve hodiny. Na skúšku dohliadal vysokopostavený vojenský predstaviteľ Pak Čong-čchon, ktorý uviedol, že Severná Kórea dosahuje „významné úspechy“ vo vývoji svojich „jadrových síl“ ako prostriedku odstrašenia.
Líder krajiny Kim Čong-un sa na teste nezúčastnil, čo je podľa agentúry AFP neobvyklé.
Hoci bol test načasovaný citlivo s ohľadom na Trumpovu návštevu, šéf Bieleho domu raketové skúšky zľahčoval. „On vypúšťa rakety celé desaťročia, nie?" povedal Trump s odkazom na Kima. Zároveň zopakoval, že by sa s vodcom KĽDR rád opäť stretol, pretože podľa jeho slov „si dobre rozumeli".
Obaja lídri sa počas Trumpovho prvého funkčného obdobia stretli trikrát v snahe dosiahnuť dohodu o denuklearizácii Severnej Kórey. Rokovania sa však skončili bez výsledku pre nezhody v tom, ako zosúladiť kroky KĽDR k denuklearizácii s americkými ústupkami vrátane uvoľnenia sankcií.
Trump, ktorý pred Južnou Kóreou navštívil Malajziu a Japonsko, už v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád stretol“ s Kimom počas svojej aktuálnej návštevy Ázie, ktorá je jeho prvou v druhom prezidentskom období. Severná Kórea zatiaľ na vyhlásenie šéfa Bieleho domu verejne nereagovala.