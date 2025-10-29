Zelenskyj: Použili sme už našu raketu Flamingo v boji

Použitie rakety Flamingo pri útokoch potvrdil už skôr v prvej polovici októbra.Čítajte viac 1 324.deň: Systematický útok na Rusko. Ukrajina úspešne nasadila kombináciu svojich zbraní "Neptun" a "Flamingo"
Zelenskyj pred niekoľkými dňami povedal v televízii TSN Week, že s výrobou rakiet Flamingo sa vyskytol problém, ale štátna objednávka bude aj tak splnená, uviedla agentúra RBK-Ukraina.
"Pri výrobe rakety Flamingo sa vyskytol technologický problém. Dochádza aj k oneskoreniu financovania od našich partnerov, ktoré sa rieši,“ povedal Zelenskyj.
Dodal, že štátna objednávka bude úplne dokončená do konca roka. Zelenskyj uistil, že Ukrajina si našla vlastné zdroje na pokrytie nákladov. Krajina bude mať určitý počet rakiet, hoci presné množstvo sa nezverejňuje, uviedla agentúra.
Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Má mať dolet 3000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1150 kilogramov, uviedla agentúra ČTK.
Útoky hlboko na území Ruska sú podľa Zelenského vykonávané zbraňbami domácej výroby a v malej miere používajú Ukrajinci britské rakety Storm Shadow a ich francúzsku verziu SCALP. Zelenskyj by chcel od USA strely Tomahawk, ale zatiaľ to americký prezident Donald Trump nepovolil.