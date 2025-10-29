Ničivá Melissa spustošila Jamajku, vzduchom lietali strechy i stromy. Hurikán sa rúti na Kubu

„Dúfame a modlíme sa, aby sa situácia upokojila a bolo možné sa k týmto ľuďom dostať,“ uviedol podľa agentúry AP v stredu v noci podpredseda jamajskej rady pre katastrofy Desmond McKenzie.
„Melissa udrela na pevninu na juhozápade Jamajky, pri (oblasti) New Hope, s vetrom s odhadovanou silou 295 kilometrov za hodinu,“ uviedlo NHC. Podľa agentúry AP môže ísť o najsilnejší hurikán, ktorý kedy udrel na Jamajku od začiatku meraní spred zhruba 180 rokov.
Po niekoľkých hodinách stred hurikánu podľa NHC opustil jamajskú pevninu a búrka sa posúvala smerom ku Kube. Po údere na Jamajku hurikán zoslabol z piateho najvyššieho stupňa na štvrtý, čo je druhý najvyšší. NHC však varovalo obyvateľov Jamajky, že na ostrove kvôli hurikánu pretrvávajú „extrémne nebezpečné“ podmienky.
Podľa odhadov Červeného kríža by búrka mohla priamo zasiahnuť asi 1,5 milióna obyvateľov, čo je polovica populácie ostrovného štátu. Vláda sa snažila na búrku pripraviť a vyzvala obyvateľov, aby konali s maximálnou opatrnosťou. Jamajské úrady však priznávajú, že miestna infraštruktúra je často príliš chatrná na to, aby mohla s úspechom čeliť takému silnému hurikánu, ako je Melissa. Varovali tiež obyvateľov, že kvôli záplavám by sa mohli objaviť na miestach, kde sa zvyčajne nevyskytujú, krokodíly.
Stovky tisíc ľudí boli na Jamajke bez prúdu a ulice v hlavnom meste Kingston boli prázdne, uvádzajú agentúry. Ešte pred úderom na pevninu úrady zaznamenávali zosuvy pôdy či popadané stromy.
V stredu ráno Melissa pred očakávaným presunom nad Kubu zoslabla na hurikán 3. kategórie podľa päťstupňovej stupnice. Rýchlosť vetra dosahovala 195 kilometrov za hodinu, keď okraje hurikánu podľa NHC zasiahli južné pobrežie Kuby približne 32 kilometrov od mesta Chivirico.
„Očakáva sa, že Melissa zostane silným hurikánom, keď sa presunie cez Kubu a Bahamy a prejde v blízkosti Bermúd,“ uviedlo NHC.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel oznámil, že v krajine ešte pred zásahom evakuovali viac ako 700.000 ľudí. Podľa meteorológov hurikán spôsobí obrovské škody v okolí juhokubánskeho mesta Santiago de Cuba a v ďalších provinciách. Viaceré regióny na východe a v strede ostrova pozastavili výučbu v školách už v pondelok.